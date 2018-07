Presidentinlinnan sekaannus videolla: Mies poistettiin lehdistösalista

Presidenttien huipputapaamisen lehdistötilaisuuden alla nähtiin erikoinen tapaus. Toimittajaryhmään kuuluva mieshenkilö näytti tilaisuudessa paperille kirjoittamaansa viestiä ja yritti lausua jotakin.

Miehen viesti ei näkynyt tai kuulunut Finladia-talon pressikeskuksessa näkyvällä lähetyksellä. Protestoinut henkilö haarasi vastaan, kun hänet raahattiin ulos salista. Ennen protestiaan mies selitti jotakin turvamiehille ja poistui hetkeksi paikalta kahden turvamiehen kanssa.

Protestor just dragged out of the hall at Finnish presidential palace where trump and putin meeting. pic.twitter.com/Ykr65kzPRx

