Sebastian Kurz jyrää, mutta menestystä on vaikea kopioida

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Itävallan nuori liittokansleri laittoi Kansanpuolueen imagon uusiksi ja nauttii suursuosiosta.

Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz on onnistunut uudistamaan Kansanpuolueensa, joka nauttii kotimaassaan suursuosiosta. Puoluetta äänesti syyskuun parlamenttivaaleissa lähes 38 prosenttia itävaltalaisista, ja Kurz, 33, on toiminut liittokanslerina kahden vuoden ajan. Hän on tehtävässä kaikkien aikojen nuorin.

Kremsin yliopiston tutkija Peter Filzmayer arvioi, että Kurzin salaisuus on hänen kyvyssään esiintyä uudistajana.

– Kurz esiintyy kuin konservatiivinen versio Emmanuel Macronista tai Justin Trudeausta. Hän ei ole perustanut omaa puoluetta, kuten Macron, mutta hän on muuttanut Vapauspuoluetta niin, että se näyttää uudelta liikkeeltä, Filzmayer sanoo Deutsche Welle -lehdessä.

Itävallan kansanpuolue kuuluu EU-parlamentissa samaan EPP-ryhmään kuin kokoomus ja kristilliset. Kokoomuksessa onkon pohdittu, mitä Kurzin menestyksen mallista voitaisiin kopioida Suomeen.

Kokoomusta lähellä olevan ajatuspaja Toivon analyytikko Juho Mäki-Lohiluoma arvioi, että jotain Itävallasta voi oppia, mutta maiden välillä on merkittäviä eroja.

Hän muistuttaa, että Itävallassa eduskuntapuolueita on viisi, Suomessa yhdeksän. Jos Kansanpuolue sijoitettaisiin Suomen poliittiselle kartalle, sisään mahtuisivat kokoomuksen lisäksi myös keskusta ja kristilliset. Osa nykyisistä kokoomuslaisista taas siirtyisi tukemaan Itävallan liberaalipuoluetta.

– Kansanpuolueelle on siis tarjolla Itävallassa täysin eri ekolokero kuin kokoomukselle Suomessa. Sen ainoa kilpailija oikealla laidalla on oikeistopopulistinen Vapauspuolue, kun Suomessa kokoomus joutuu kilpailemaan äänestäjistä ainakin keskustan, vihreiden ja perussuomalaisten kanssa, Mäki-Lohiluoma toteaa.

Lue Verkkouutisten Plus-liitteestä analyysi Sebastian Kurzista. Kirjautuminen on maksuton.