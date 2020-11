Sebastian Kurz: EU:n torjuttava poliittista islamia päättäväisemmin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Itävallan liittokansleri sanoo olevansa yhteydessä Euroopan unionin johtajiin.

Itävallan liittokansleri Sebastia Kurz vaatii Wienin terrori-iskun seurauksena päättäväisempää toimintaa poliittista islamia vastaan EU:n tasolla.

– EU:n pitää torjua poliittista islamia, joka on tämän terrorismin perusta, ja islamistista terrorismia entistä määrätietoisemmin, Kurz sanoo saksalaiselle Frankfurter Allgemeinelle.

– Väärin ymmärretyn suvaitsevaisuuden on vihdoin loputtava. Meidän on kohdattava totuus, kuinka vaarallinen poliittisen islamin ideologia on meidän vapaudellemme ja eurooppalaiselle elämäntavalle.

Kurz sanoo olevansa yhteydessä Ranskan presidentti Emmanuel Macroniin ja muiden hallitusten ja Euroopan unionin johtajiin asian tiimoilta.

– Nyt on tehtävä yhdessä oikeat johtopäätökset kaikilla tasoilla.