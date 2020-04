”Se on niin paljon pahempi kuin flunssa”

Newyorkilainen lääkäri ja apulaisprofessori Daniel E. Choi varoittaa koronaviruksen mahdollisista pitkäaikaisista terveysvaikutuksista.

Hän kertoo Youtube-videollaan Manhattanilla asuvan 44-vuotiaan asianajajan kokemista oireista. Useita maratoneja juossut David Lat joutui tehohoitoon ja hengityskoneeseen kuudeksi päiväksi, mutta toipui lopulta Covid-19-infektiosta. Perussairautena ollut astma kärjisti mahdollisesti oireita.

Lat kertoi kokevansa hengenahdistusta ja yskää vielä kolme viikkoa sairaalasta kotiutumisen jälkeen. Jopa kevyt liikunta tuntui ylivoimaiselta. Lääkärintarkastuksen mukaan on liian aikaista arvioida, ovatko oireet tilapäisiä vai aiheuttiko koronavirus potilaalle pysyviä keuhkovaurioita.

– Emme vielä tiedä, minkälaisia pysyviä ja pitkän aikavälin vaikutuksia tämä virus voi aiheuttaa. Joten tämänkaltaiset kertomukset huolestuttavat minua. Pääsemme selvittämään asiaa perinpohjaisesti vasta kuukausien päästä, kun tutkimme taudista parantuneiden ihmisten tilannetta, Daniel E. Choi sanoo.

On myös mahdollista, ettei Covid-19-sairaus jätä jälkeensä pysyviä kudosvaurioita. Erityisesti vaikeissa tautitapauksissa täydellinen toipuminen voi viedä runsaasti aikaa, ehkä jopa kuukausia.

Daniel E. Choi huomauttaa koronaviruksen aiheuttavan tietyissä tapauksissa hengenvaarallisia veritulppia ja laajoja vaurioita munuaisiin tai jopa sydämeen. Kohonnutta veritulppariskiä on havaittu New Yorkissa perusterveillä ja nuorilla potilailla.

– Alankomaissa tehdyssä tutkimuksessa jopa kolmasosalla tehohoidossa olleista Covid-19-potilaista havaittiin veritulppia, mikä voi johtaa äärimmäisen vakaviin tilanteisiin. Tämä on niin paljon pahempi kuin vain tavallinen flunssa, Choi sanoo.

