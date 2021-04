”Se on hyvin pelottavaa” – voiko koronasta tulla supermuunnos?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asiantuntijoiden mukaan tärkeintä on pysäyttää virus, ennen kuin se saa jalansijaa muuntua.

Useat tutkijat maailmalla varoittavat koronan nykyistä tuhoisamman muunnoksen mahdollisuudesta. Rokotteet ohittava virus voi syntyä, jos rajoituksista luovutaan liian aikaisin.

Virus pääsee kehittämään mutaatioita sitä paremmin, mitä enemmän sen annetaan levitä. The Sunin haastattelema King’s Collegen Tony Lockett katsoo, että uusi mutaatio saattaisi sairastuttaa yhä nuorempia ja saada jo sairastaneille uuden tartunnan.

– Se on todella hyvin pelottavaa. Hallitsematon lisääntyminen johtaa viruksen aktiivisempaan kopioitumiseemin, ja siten mutaatio on todennäköisempää, Lockett sanoo.

Harvardin professori William Hannagen mukaan avainasemassa on uusien varianttien pysäyttäminen alkuunsa. Hänen mukaansa tällä hetkellä huolta tuottaa E484K-mutaatio, joka voi auttaa virusta kiertämään aiemman sairastamisen tuoman immuniteetin.

– Sen vuoksi hallitus on ollut niin halukas estämään B.1.351:n (etelä-Afrikan variantti) saamasta jalansijaa Britanniasta, koska yksi mutaatioista tässä variantissa on E484K. On eräitä muitakin, jotka tekevät vasta-aineista tehottomampia.Uusien kantojen uhka merkitsee myös sitä, että maskeja ja sosiaalista etäisyyttä tultaneen tarvitsemaan ensi vuoden puolelle.

Cambridgen professori Ravi Gupta sanoo, että ”viruksesta on jo tulossa vastustuskykyinen sille mitä meillä tällä hetkellä on”.