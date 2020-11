”Se olisi armoton viesti lapsille: huumeet ovat o.k.”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan kynnys huumausaineiden kokeiluun on matalampi kuin koskaan.

Kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilven mukaan huumausainepolitiikassa tulisi aina tarkastella lapsivaikutuksia. Huumeiden saanti on anonyymiverkkojen ansiosta jopa historiallisen helppoa.

– Kynnys kokeiluun on matalampi kuin koskaan. Jos rangaistavuus poistettaisiin tai laillistettaisiin, poistettaisiin viimeinenkin kynnys. Samalla se olisi armoton viesti lapsille ja nuorille. ”Huumausaineet ovat ok!”, Marko Kilpi kirjoittaa Savon Sanomien mielipidekirjoituksessa.

Kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamisesta on tehty kansalaisaloite, joka on kerännyt yli 50 000 allekirjoitusta. Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) on ilmoittanut kannattavansa rangaistavuuden poistamista kaikkien huumausaineiden osalta.

Marko Kilven mukaan kannabiksen käyttö on jaettava kolmeen ryhmään eli satunnais-, ongelma- ja lääkekäyttöön.

– Viimeisin on erotettava näistä pois, jäljelle jäävien käyttöryhmien osalta asia on niin monimutkainen, että laillistaminen tai dekriminalisointi on hyvin vaikeaa, Kilpi sanoo.

Sallivaa linjaa on perusteltu hoidon mahdollistamisella, mutta todellisuudessa suurin osa kannabiksen käyttäjistä ei halua hoitoa. Marko Kilven mukaan ongelmakäyttäjissä on hyvin paljon sairaudentunnottomuutta, ja satunnaiskäyttäjissä käyttöä ei koeta ongelmaksi.

– Jo nyt huumausaineenkäyttörikoksen yhteydessä pitää tarjota mahdollisuutta hoitoon. Jos hoitoon suostuu, ei sakkorangaistusta anneta. Merkillisen harva tarttuu hoitomahdollisuuteen. Valvontaa pitäisi tehdä sallimisen jälkeenkin. Tilanne olisi kummallinen – sama huumausaine välittäjän kädessä olisi laitonta ja käyttäjän käteen siirtyessä se muuttuisi lailliseksi, Marko Kilpi toteaa.

– Kannabiksen käyttö voi näkyä seuloissa kolmekin viikkoa käytön jälkeen. Millä tavoin huumaantuneena ajamista valvottaisiin liikenteessä? Entäpä kannabiksen pitoisuudet, Kilpi kysyy.

Poliisi on päässyt käyttörikosten kautta hyvin usein suurempien rikoskokonaisuuksien jäljille.

– Jos laillistettaisiin, tätä ei enää tapahtuisi. Huumeiden käyttö ei myöskään enää estäisi pääsyä käsiksi aseisiin – ei rikosta, ei perusteita evätä aselupia. En usko, että sisäministerikään sellaista tilannetta haluaisi, Marko Kilpi toteaa.