SDP:stä vihreää valoa ansioturvan porrastukselle työssäolon mukaan

Tarja Filatovin mukaan palkansaajapuoli tekee omat ratkaisunsa ja hallitus omansa.

SDP:n kansanedustaja, entinen työministeri Tarja Filatov on valmis harkitsemaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista työhistorian mukaan.

Ehdotus sisältyi valtiovarainministeriön virkamiesten viime viikolla julkaistuun työllisyyspakettiin. Virkamiehet ehdottivat, että työttömyysturvan enimmäiskesto kytkettäisiin työssäoloehtoon niin, että pitkään jatkunut työssäolo kerryttäisi työttömyysturvan enimmäiskeston, mutta lyhyempi työssäolo kartuttaisi lyhyemmän enimmäiskeston.

Sen sijaan työttömyysturvan leikkauksiin Filatov ei ole valmis, sillä hän ei usko niiden auttavan.

– Jos me haluamme luoda enemmän vakuutusluonteisen (ansioturvan), jossa pääsisi esimerkiksi lyhyemmällä työssäoloehdolla lyhemmän työttömyysturvan piiriin ja mitä pidempi työura on, niin sitä pidemmän, niin näitä elementtejä olen kyllä valmis harkitsemaan, mutta en leikkauksia, Tarja Filatov sanoi Ylen A-studiossa maanantai-iltana.

Hallitus joutuu tekemään ei niin mukavia ratkaisuja

A-studion juontaja Heikki Ali-Hokka totesi, että palkansaajapuolelle ei kelpaa sellainen ratkaisu, jossa on mukana keppiä. SAK on linjannut, että työttömyysturvan heikennykset eivät järjestölle käy ja STTK on todennut, ettei työttömyysturvaa pidä leikata.

– Palkansaajapuoli tekee omat ratkaisunsa ja hallitus tekee omat ratkaisunsa. Itse uskon, että me joudumme tekemään sellaisiakin ratkaisuja, jotka eivät ole niin mukavia. Mutta silloin kun me teemme sellaisia ratkaisuja, meidän pitää olla varmoja siitä, että niillä on vaikuttavuutta, Filatov vastasi.

Filatov on sosiaaliturvauudistusta valmistelevan parlamentaarisen komitean jäsen.

Samassa ohjelmassa mukana ollut keskustan kansanedustaja Markus Lohi totesi, että työllisyysryhmistä, joissa työmarkkinajärjestöt ovat edustettuina, ei ole oikein tullut konkreettisia tuloksia.

– Osapuolia pitää kuultava, mutta viime kädessä hallitus kuitenkin kantaa vastuun. Hallitus tekee omat ratkaisunsa, Markus Lohi sanoi.

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki lisäsi, että työryhmiltä on tullut ehdotuksia, jotka lähinnä lisäävät julkisia menoja.

Hallituksen tavoitteena on tasapainottaa julkista taloutta nostamalla työllisyysastetta.