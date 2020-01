SDP:stä vastaus kokoomukselle: Tämä on absurdia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SDP:n Tarja Filatovin mukaan kokoomuksen työllisyystoimiksi näyttäisi kelpaavan vain leikkaukset.

SDP:n kansanedustaja Tarja Filatov pitää pelkästään uusien työpaikkojen lukumäärästä puhumista absurdina.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo esitti keskiviikkona eduskunnan tietopalvelun tuoreen laskelman, jonka mukaan Suomeen tarvitaan 120 000 uutta työllistä, jos hallitus haluaa pitää kiinni julkisen talouden tasapainoa koskevasta tavoitteestaan. Tietopalvelun laskelman taustalla on valtiovarainministeriön viimeisin ennuste, jonka mukaan kasvu on hiipumassa.

Tarja Filatovin mukaan ”on oikeastaan absurdia, että työn laadusta ei puhuta mitään”.

– Kokoomus julistaa, että tarvitaan 120 000 työpaikkaa, että talous on tasapainossa. Kyllä, työllisyyttä on ehdottomasti parannettava ensisijaisesti ihmisten hyvinvoinnin vuoksi. Talouden tasapaino on tässä vain väline, Tarja Filatov kirjoittaa Facebook-julkaisussaan.

– Työllisyyden tehtävä on turvata hyvinvointimme, siksi työn laadulla on merkitystä. Jos työ saa ihmisen voimaan pahoin, tulos ei ole tavoittelemamme.

Tarja Filatovin mukaan budjetissa on useita toimia, ”jotka vaikuttavat työllisyyteen ja näitä toimia ei lasketa suuntaan eikä toiseen”. Hallitus on hänen mukaansa jo päättänyt muun muassa eläkeputken ikärajan nostosta ja kuntakokeilusta, joilla on hänen mukaansa selkeät työllisyysvaikutukset. Myös esimerkiksi työvoimapalveluihin ja koulutukseen suunnataan lisäresursseja.

– Nämäkö eivät ole kokoomuksen mielestä työllisyyteen vaikuttavia toimia, Filatov sanoo.

– Näyttää siltä, että kokoomukselle kelpaa työllisyystoimiksi vain leikkaukset ja työntekijän asemaa heikentävät toimet.

