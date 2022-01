SDP:stä vastaus keskustalle: Toivottavasti aluevaalit auttavat oloonne

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen ei pidä muiden syyttelyä rakentavana.

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen toivoo keskustalta muiden syyttelyn sijaan uusia talouspoliittisia avauksia.

Keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen arvosteli hallitusyhteistyötä Suomenmaalle sunnuntaina sanoen, että ”on vielä mahdollista, että keskusta lähtee hallituksesta”. Honkosen mukaan talous ei ole enää SDP:lle tärkeää.

– Toivottavasti hyvä tulos aluevaaleissa hieman helpottaa keskustalaisten oloa. Puolueesta jatkuvasti arvostellaan muita ja puhutaan toisten puolueiden puolesta. Se ei ole rakentavaa. Sen sijaan tilannetta auttaisi keskustan konkreettiset avaukset siitä, kuinka se uskoo taloutta hoidettavan kestävästi. Jos he uskovat leikkauksiin, mistä on leikattava? Jos kasvua on luotava, millä toimilla keskusta sen tekisi, Mäkynen kysyy tiedotteessa.

Mäkysen mukaan päätösten tekeminen ei tule jäämään SDP:sta kiinni. Hän huomauttaa, että keskustalla on ”kasvun salkut käsissään”.

– SDP on valmis tekemään tarvittavat päätökset niin lyhyen kuin pitkän aikavälin talouskehityksen turvaamiseksi. Siinä pääministeri Sanna Marin (sd.) ja työministeri Tuula Haatainen (sd.) ovat tärkeässä roolissa. Keskustalla itsellään on valtiovarainministerin, elinkeinoministerin sekä tiede- ja kulttuuriministerin salkuissa tärkeät työkalut tulevan kasvun ja vahvan talouden tekemiseen. Muiden syyttelyn sijaan kaikkien on aika toimia.