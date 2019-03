SDP:stä vastaus Juha Sipilälle: Leikkaukset olivat valtava virhe

Pilvi Torstin mukaan koulutukseen ja tutkimukseen tarvitaan investointeja.

Sdp:n kansanedustaja Pilvi Torsti ihmettelee pääministeri Juha Sipilän (kesk.) esittämiä puolusteluita koulutusleikkauksille.

Torsti viittaa tällä viikolla julkaistuun Koko Suomen taajuudella -kirjaan, jossa Sipilä sanoo koulutus- ja tutkimusleikkausten olleen ikäviä, mutta samalla myös välttämättömiä toimia ”tutkimus- ja innovaatiopolitiikan tuulettamiseksi”.

– Ilman muuta meidän pitää aina vaatia tieteeltä ja innovaatiopolitiikalta vaikuttavuutta. Mutta mitä “tuuletusta” olemme nähneet? Tekesin ja Finpron yhdistäminen Business Finlandiksi on enemmän elinkeinopolitiikkaa kuin tutkimuspolitiikkaa, Torsti kirjoittaa blogissaan.

Torstin mukaan koulutusleikkaukset olivat ”valtava virhe”.

– Mitään valtavaa uutta syntynyttä toimintatapaa ja strategisuutta en ole vielä tunnistanut syntyneen. Kentän viesti on, että nimenomaan pitkäjänteinen yhteistyö korkeakoulujen ja yritysten välillä on heikentynyt, kun fokus on keskittynyt yrityksien kasvutukiin. Leikkaukset ovat olleet myös niin rajut, että enemmän energiaa on mennyt niihin sopeutumiseen.

Suomessa on Torstin mukaan tällä hetkellä tulevaisuusinvestoinnit pitkälti tekemättä.

– Yliopistojen rahoitusta käsittelevä talouspolitiikan arviointineuvoston taustaraportti osoittaa, että esimerkiksi yliopistojen reaalisen perusrahoituksen osalta nyt ei olla edes vuoden 2002 tasolla. Korkeakoulutukseen ja tki-menoihin käytettyjen resurssien supistuminen on kansainvälisesti harvinainen ilmiö.

Koulutukseen ja tutkimukseen tarvitaan Torstin mukaan suunnanmuutos.

– Me tarvitsemme Suomessa koulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautuksen, paluun sivistys-radikaalin Suomen tielle, hän kirjoittaa.

– Jos haluamme olla tasa-arvoinen, tutkimukseen, tieteeseen ja innovaatioihin globaalin asemansa perustava yhteiskunta 2030-luvulla, investointeja tarvitaan nyt ja olisi tarvittu myös viime vuosina.