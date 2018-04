SDP:stä lakialoite subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sivistysvaliokunnan sd-edustajien mielestä oikeuden voisi palauttaa varhaiskasvatuslakiesityksen kyljessä.

Eduskunta on saanut käsiteltäväkseen hallituksen varhaiskasvatuslakiesityksen. Vaikkei lakiesitys asiaa itsessään sisällä, käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että eduskunnalla on mahdollisuus tarkastella kriittisin silmin hallituksen tekemää subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajausta ja ryhmäkokojen kasvatusta, SDP:n kansanedustajat sanovat.

Siivittääkseen lapsia eriarvoistavien rajausten poistoa SDP:n sivistysvaliokunnan kansanedustajat Eeva-Johanna Eloranta, Jukka Gustafsson ja Pilvi Torsti ovat tehneet lakialoitteen subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisesta varhaiskasvatukseen.

– Lakiehdotuksessa korostetaan lapsen edun ensisijaisuutta. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen ja yli 3-vuotiaiden ryhmäkokojen kasvattaminen Sipilän hallituksen toimesta sotii kuitenkin räikeästi tätä periaatetta vastaan. Lakialoitteessamme varhaiskasvatusoikeuden rajaus kumottaisiin, Eloranta kertoo.

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittaminen on demareiden mukaan johtanut siihen, että kuntakohtaiset ratkaisut eroavat toisistaan. Kaikilla lapsilla ei ole enää yhtäläistä oikeutta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen taustasta, vanhempien työmarkkina-asemasta ja asuinpaikasta riippumatta.

Samassa yhteydessä päätetty varhaiskasvatuksen yli 3-vuotiaiden lapsiryhmien suurentaminen on toteutettu tai jätetty toteuttamatta ympäri maata hyvin eri tavalla. Yhdessä nämä varhaiskasvatuksen säästöt ovat johtaneet siihen, että lapsiryhmien suuruus vaihtelee hyvin paljon asuinpaikasta riippuen. Lasten ja perheiden eriarvoisuus on kasvanut riippuen siitä, missä kunnassa he asuvat.

– Lasten ja aikuisten suhdeluvun tulee mahdollistaa laadukas varhaiskasvatus. Varhaiskasvatuksen laadun tulee olla tasalaatuista kunnasta tai varhaiskasvatuspaikasta riippumatta, Gustafsson sanoo.

Hänen mukaansa subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus on ristiriidassa perustuslain ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen kanssa.

– Nyt, kun varhaiskasvatuslaki on auki eduskunnassa, on erinomainen hetki korjata lain keskeisimmät heikkoudet. Osallistun lauantaina Ei leikkirahaa –mielenilmaukseen Helsingissä ja aion puheenvuorossani nostaa tämän tärkeän asian lisäksi esiin lähipäiväkodit ja varhaiskasvatuksen globaalin merkityksen, Torsti toteaa.