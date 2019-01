SDP:n Ville Skinnari: Polttomoottoreista eroon pitkällä aikavälillä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puolueen varapuheenjohtajan mielestä heidän ilmasto-ohjelmaansa on tulkittu virheellisesti.

SDP:n varapuheenjohtaja Ville Skinnari toteaa Väärää tietoa SDP:n autokannasta -tiedotteessa, että SDP:n ilmasto-ohjelmaa on ”tulkittu julkisuudessa vähintäänkin virheellisesti, jopa tahallaan väärin ymmärtäen”.

– SDP:n tarkoituksena on luoda selkeä pitkän aikavälin suunnitelma siitä, miten Suomessa aikanaan siirrytään uuden tekniikan ja käyttövoimien käyttöön autojen osalta. Tämä muutos on jo käynnissä ja samanlaisia suunnitelmia on tehty myös lukuisissa muissa Euroopan maissa, Ville Skinnari sanoo tiedotteessa.

– Esitämme, että seuraavalla hallituskaudella luodaan lähivuosikymmeniksi aikataulu, jolla voidaan siirtyä vähäpäästöiseen liikenteeseen kestävästi, hallitusti ja suunnitelmallisesti. Näin voidaan varmistaa, ettei siirtymä vähäpäästöiseen liikenteeseen ole esteenä kenenkään liikkumiselle ja kaikilla on varaa vähäpäästöisempiin kulkuneuvoihin. Ilmastonmuutoksen kustannuksia ei voi eikä pidä maksattaa pienituloisilla tai maaseudulla asuvilla. Uusien polttomoottoriautojen kieltäminen tai paremminkin niistä luopuminen on pitkän aikavälin tavoite. Uusien polttomoottorillisten autojen myynnin rajoittamisessa liikutaan 2030-luvun jälkeisessä ajassa.

Hänen mukaansa paikkaansa ei pidä myöskään väite, että SDP sallisi maanteille vain täyssähköautot.

– Tavoite vähäpäästöisestä liikenteestä vaatii monia keinoja ja erilaisten käyttövoimien hyödyntämistä. Tarvitaan myös hybridejä, kaasuautoja sekä biopolttoaineita. Jotta tavoite vähäpäästöisyydestä onnistuu, on näissä vaihtoehdoissa oltava jokaisen autonostajan kukkarolle sopivia autoja. Esitetty pitkä ja hallittu siirtymäaika toisi tarjolle myös käytettyä ekologista autokantaa.

Ville Skinnarin mukaan ”on ikävää, että virheellisellä tiedolla ovat lähteneet ratsastamaan myös hallituspuolueiden edustajat ministeri (Mika) Lintilää myöten”. Skinnari huomauttaa hallituksen sopineen, että tieliikenteen päästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä.

– Se on kova tavoite, jonka eteen hallituspuolueet eivät itse ole neljän vuoden aikana luoneet vielä yhtään todellista konkretiaa. Suunnitelma siirtymästä on laadittava ensi vaalikaudella, jotta 2030-luvun tavoitteet voidaan saavuttaa. Seuraava hallituskausi päättyy vuonna 2023, siinä vaiheessa meillä varmasti on jo parempi käsitys siitä maailmasta ja niistä innovaatioista, jota kohti kuljemme myös liikenteen osalta. Hallittu ja ennakoitu muutos vaatii kuitenkin suuntaviivojen asettamista.

"Eikä haukkuisi

toisten työtä"

SDP:n kansanedustaja Suna Kymäläinen arvostelee puolueen tiedotteessa ”kansanedustajatoverinsa” Jukka Kopran (kok.) kommentteja asiasta. Kymäläisen mukaan Kopra ”jatkaa iltapäivälehden SDP:n ilmasto-ohjelmasta yhden väärinymmärretyn lauseen aiheuttamaa turhaa kohua”.

– Kyllä, SDP tukee Suomen Akatemian Smart Energyn Transition-työryhmän tavoitetta sähköautojen määrän tuntuvasta kasvattamisesta, koska olemme tällä vaalikaudella eduskunnassa hyväksyneet kokoomuksenkin kannattamat EU:n ilmastotavoitteet valtioneuvoston selonteon yhteydessä 2017. Liikenteen taakanjakosektorilla tämä tarkoittaa CO2-päästöjen lähes puolittamista vuoteen 2030 mennessä, Suna Kymäläinen toteaa.

Hänen mukaansa Jukka Kopralta ”jäi kritiikissään huomaamatta ilmasto-ohjelmamme lähtevän siitä, että päästöjä vähennetään oikeudenmukaisella tavalla, niin etteivät muutokset kaadu erityisesti pienituloisten, eläkeläisten tai haja-asutusalueella elävien ihmisten maksettavaksi”.

– SDP esittää, että suunnitelma fossiilisista polttoaineista luopumiseksi uusien autojen osalta tehdään hyvissä ajoin ensi vaalikaudella, jotta kansalaiset voivat varautua muutokseen. Monet muut Euroopan maat ovat tehneet vastaavia suunnitelmia 2030-2040-luvuille. Mielestäni riittävän pitkän varautumisajan antaminen kansalaisille on suorastaan kuluttajansuojaa. Uusien polttomoottorillisten autojen myynnin rajoittamisessa liikutaan 2030-luvun jälkeisessä ajassa, SDP:n Kymäläinen toteaa.

– Siksi toivoisinkin, että kokoomuskin liittyisi vaalienkin alla mukaan miettimään oikeudenmukaisia keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, eikä haukkuisi toisten työtä.

