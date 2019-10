SDP:n velkapiirakan paluu – näin Li Andersson häpesi sitä 2016

Grafiikka velanotosta on tullut takaisin SDP:n viesteihin.

Eduskunnassa ja muualla politiikan puheissa SDP on jälleen jo jonkin aikaa esitellyt velkapiirakkaa, tai velkakakkua, jonka puolue teki tutuksi viime vaalikaudella.

Tiistaina SDP:n kansanedustaja Pia Viitanen otti grafiikan esiin puheenvuoronsa aikana. Hän nimitti sitä tällä kertaa ”kokoomuksen velkantumispitsaksi”.

SDP on pyrkinyt grafiikalla osoittamaan, että kokoomus on ollut muita puolueita useammin hallituksessa, kun Suomen valtio on velkaantunut, joten kokoomus on siten eniten vastuussa velasta.

Moni kansanedustaja on velkagrafiikasta lähinnä vaivautunut, mutta eri syistä kuin SDP saattaisi haluta.

Maaliskuussa 2016 silloinen vasemmistoliiton puheenjohtajaehdokas Li Andersson ihmetteli SDP-piirakkaa alla näkyvässä Facebook-päivityksessään ja tästä löytyvässä jutussa.

Li Andersson kirjoitti SDP:n velkapiirakan olevan ”äärimmäisen epärehellistä”. Grafiikka kuvasti hänen mukaansa velkakeskustelun järjettömyyttä.

Todellisuudessa piirakka kertoi Li Anderssonin mukaan vain siitä, kuinka pitkään eri eduskuntapuolueet ovat olleet hallituksessa ja mikä maan taloudellinen tilanne on silloin ollut. Toisten hallituspuolueiden kohdalle on osunut maailmantalouden romahdusvuosia, toisten kohdalle parempia vuosia.

– Puolueiden talouspoliittisista näkemyksistä tai suhtautumisesta velanottoon tämä (piirakka) sen sijaan ei kerro oikeastaan mitään, Li Andersson totesi.

– Velkaantuminen ei ole sama asia kuin elvyttäminen. Viimeisin hallitus joka Suomessa on ottanut velkaa ja elvyttänyt on Vanhanen II. Se oli porvarihallitus, mutta näki velkaelvytyksen järkevänä tapana vastata finanssikriisin aiheuttamaan BKT:n romahdukseen. Ja niin se olikin. Sitten tuli eurokriisi, uusi hallitus ja Suomen linja muuttui, Andersson eritteli.

– Vuodesta 2012 eteenpäin Suomen hallitukset ovat harjoittaneet kiristävää finanssipolitiikkaa, ja samaan aikaan ottaneet velkaa. Ollaan siis leikattu ja velkaannuttu samaan aikaan. Tämä johtuu talouskasvun puutteesta ja työttömyyden noususta.

Siksi Anderssonin mukaan oli ”äärimmäisen epärehellistä sanoa, että vain tietyt puolueet edustaisivat tai ajaisivat vastuutonta velanottoa tai velanottoa ylipäätään. Mielestäni vastuutonta velanottoa on se, että velkaannutaan ja samaan aikaan leikataan rajusti julkismenoista ja ostovoimasta, näin pahentaen työttömyyttä”.

Tiistaina eduskunnassa kokoomuksen ryhmäjohtaja Kai Mykkänen vastasi SDP:n Pia Viitaselle.

– Ehdotan, että otamme yhteisen puhelun tulevalle komissaari Jutta Urpilaiselle ja kysymme, muodostuiko tämä piirakka holtittoman taloudenpidon takia vai finanssikriisin takia. Ja jatkokysymyksenä voidaan myös kysyä, että oliko se kokoomus, joka halusi pehmoilla silloin, vai oliko kenties muissa sen hallituksen puolueissa ongelmia, Kai Mykkänen esitti.

Mykkänen huomautti, että ”jokainen tietää että finanssikriisin jälkeen oli aidosti pakko täyttää kassaa myös velalla”.

