SDP:n vastaus ravintoloista ihmetyttää – ”ei ole halua auttaa”

SDP:n eduskuntaryhmän mukaan viinien ulosmyynnin salliminen veisi liian kauan.

SDP:n eduskuntaryhmän kanta viinien ulosmyynnin sallimiseen ihmetyttää. Kokoomusedustajien mukaan SDP:n perustelut ontuvat ja lakimuutos voitaisiin säätää nopeasti, jos vain haluttaisiin.

SDP:n ryhmän varapuheenjohtaja Kristiina Salonen sanoi Verkkouutisille, että esitys ulosmyynnin sallimisesta on ”ongelmallinen”, koska muutos veisi liikaa aikaa, että siitä ehtisi olla apua ravintoloiden korona-ahdinkoon.

– Viinien ulosmyynnissä kyse on normaalilainsäädännön muuttamisesta, ei valmiuslain nojalla päätettävistä muutoksista lainsäädäntöön, Salonen vastasi.

Kokoomusedustajien mukaan SDP:n puheita on vaikea niellä.

– Valmiuslakiin vetoaminen tässä asiassa on – sanotaanko suoraan: aikamoista puppua. Eduskunnasta on mennyt läpi moni normaalin lainsäädännön väliaikainen muutos erittäin nopeasti, kokoomuksen kansanedustaja Sari Multala tviittaa.

Multalan puoluetoveri Juhana Vartiainen taas luonnehtii SDP:n selitystä ”huonoksi verukkeeksi”.

Sari Multala on tehnyt lakialoitteen alle 16 prosenttisten alkoholijuomien ulosmyynnin sallimisesta kaikille alkoholijuomien valmistus- tai anniskeluluvan haltijoille. Oikeus kosksisi myös verkkokauppaa ja mahdollistaisi kotiinkuljetukset.

Multala huomauttaa Verkkouutisille sähköpostitse, että hän esittää aloitteessaan ulosmyyntioikeutta väliaikaisesti huhtikuun 2021 loppuun asti. Hän muistuttaa, että esimerkiksi väliaikaiset muutokset julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin sekä työttömyysturvalakiin saatiin äskettäin läpi eduskunnassa viidessä päivässä.

Aloitteelle on viestitetty tukea hallituspuolue keskustasta. Myös vihreistä on kuultu ulosmyynnin sallimista puoltavia puheenvuoroja. Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä on antanut ymmärtää, että asia on kiinni pääministeripuolue SDP:stä ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurusta.

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimon mukaan ulosmyynnin salliminen olisi lakiteknisesti helppoa ja nopeasti tehtävissä, jos hallituksella olisi tähän kirkas tahtotila.

– Siksi tässä on kyseessä vain ja ainoastaan poliittinen ratkaisu. Päivä päivältä valitettavasti käy selvemmäksi se, että hallituksella ei ole aitoa halua auttaa ravintoloita tämän epidemian yli, Wallinheimo toteaa Verkkouutisille sähköpostitse.

Hänen mukaansa tämä näkyy selvimmin jahkailussa ravintoloiden tukemisen kanssa.

– Tämä on sääli, sillä kyseessä on kymmenet tuhannet työpaikat ja suomalainen ravintolakulttuuri.