SDP:n varapuheenjohtaja: Nyt on viisasta jatkaa elvytystä

Niina Malmin mukaan olisi typeryyttä kustannustukipakettien jälkeen lopettaa elvytys ja antaa yritysten kaatua.

SDP:n varapuheenjohtajan, kansanedustaja Niina Malmin mukaan työpaikkoja ei kasva puissa, ”vaikka tällaista tarinaa halutaan kertoa, kuinka hallitus ei nyt vain haluaisi käyttää keinoja ja ottaa näitä työpaikkoja työttömille”.

– Sen sijaan, juuri nyt on elvytettävä. Niin kauan, että talouden veto palaa. Ja se palaa, kun pandemia on hallinnassa, Niina Malm kirjoittaa Twitterissä.

Kansanedustajan mukaan Suomen talous ja tuottavuus ovat jääneet jokaisessa talouskriisissä jälkeen lähtötilanteesta.

– Yksi syy voi olla liian nopea leikkauspolitiikka. Niitä on jo kokeiltu 90-luvulla ja talouskriisissä 2008. Tästä voisi päätellä, että toimintamalli ei välttämättä ole paras, Malm järkeilee.

– Tästä syystä on viisasta jatkaa nyt elvytystä, koska olisi typeryyttä näiden kustannustukipakettien jälkeen joita jo on tehty ja joita suunnitellaan lisää, lopettaa elvytys ja antaa yritysten kaatua, todetakseen, että nyt on leikattava ja säästettävä, Malm kirjoittaa.

Malmin mukaan elvytys on nyt tärkeää, ettei Suomi jää Euroopan kelkasta.

– Kilpailukykyä ei pelasteta palkkojen halpuutuksella vaan osaamisella ja korkealla teknologialla ja jatkojalostusarvon lisäämisellä. Näihin saamme apua muun muassa EU:n tukipaketista, Malm toteaa.

Sen sijaan, juuri nyt on elvytettävä. Niin kauan, että talouden veto palaa. Ja se palaa, kun pandemia on hallinnassa. Tässä kohtaa voisi luennoida rajoituksista, hygieniasta ja kontakteista. Jätän sen nyt toiseen kertaan. Huomio on: Koronan hoito on parasta taloudenhoitoa

2/X — Niina Malm 🚌 (@NiinaMalm) March 26, 2021

mm tästä syystä, on viisasta jatkaa nyt elvytystä, koska olisi typeryyttä näiden kustannustukipakettien jälkeen joita jo on tehty ja joita suunnitellaan lisää, lopettaa elvytys ja antaa yritysten kaatua, todetakseen, että nyt on leikattava ja säästettävä.

4/X — Niina Malm 🚌 (@NiinaMalm) March 26, 2021

Siksi, elvytys on nyt tärkeää, ettemme jää Euroopan kelkasta. Kilpailukykyä ei pelasteta palkkojen halpuutuksella vaan osaamisella ja korkealla teknologialla ja jatkojalostusarvon lisäämisellä. Näihin saamme apua mm EU:n tukipaketista. 6/6 — Niina Malm 🚌 (@NiinaMalm) March 26, 2021