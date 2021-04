SDP:n valtuusto vaatii pikaista tukea tapahtuma-alalle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puoluevaltuusto on huolestunut koronakriisin vaikutuksista ihmisten toimeentuloon ja tasavertaisuuteen.

– Monet kulttuurialojen työntekijät ovat olleet vailla työtä ja menettäneet toimeentulonsa pandemian alusta lähtien. Vaikka erilaisia koronatukia on myönnetty laajasti, on aloilla edelleen paljon väliinputoajia. Liian moni yksinyrittäjä ja freelancer on jäänyt ilman tukea, puoluevaltuusto toteaa kannanotossaan.

Valtuuston mukaan koronapandemian pitkittyessä kulttuuri- ja tapahtuma-alan sekä yksittäisten toimijoiden tukemiseksi tarvitaan uusia päätöksiä tuesta, jolla heitä autetaan pahimman yli.

SDP:n puoluevaltuusto vaatii, että asiasta linjataan mahdollisimman nopeasti ja että tukikokonaisuus saadaan nopeasti liikkeelle.

– Sen on vastattava monimuotoisen kentän tarpeisiin ja autettava toimeentulonsa menettäneitä ihmisiä. Myös kuntien on annettava tukea kulttuurialan ahdingon välittömään lievittämiseen. Tapahtumien järjestelyä voidaan esimerkiksi ennakoivasti aloittaa ja taitelijoita palkata tekijöiksi kesän yli, kannanotossa sanotaan.