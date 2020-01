”SDP:n vaalivoiton lasku tulossa maksuun”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan palkansaajille luotiin odotuksia, joihin Sanna Marinin hallitus ei pysty vastaamaan.

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen arvioi työmarkkinoiden tilanteen jatkuvan kireänä. Hän huomauttaa, että esimerkiksi kemianteollisuutta koskeva lakko vaikuttaisi toteutuessaan muun muassa polttoaineiden saatavuuteen.

– Metsäteollisuuden, ainakin sahojen, lakko näyttää myös todennäköiseltä. Sähköalan lakko on edelleen päällä. Valtakunnansovittelijan toimintaa on jyrkästi arvosteltu joidenkin ay-liikkeen johtajien taholta. Ja pahin on vasta edessä, Arto Satonen kirjoittaa viikkoviestissään.

Julkisen puolen neuvottelut on aloitettu, mutta erityisesti hoitoalan vaatimuksiin vastaaminen voi olla vaikeaa.

– Kuntien rahat ovat nimittäin loppu. Tänä vuonna kaikkineen 57 kuntaa korotti veroäyriä, ja näissä kunnissa asuu 1,1 miljoonaa ihmistä. Lähes kaikki kunnat tekevät vuodelta 2019 tappiollisen tilinpäätöksen, Satonen sanoo.

Hänen mukaansa nykyinen työmarkkinatilanne on osaltaan seurausta niistä odotuksista, jotka palkansaajaliikkeelle syntyi Juha Sipilän (kesk.) hallituksen aikana.

– Silloin Suomen kilpailukykyä parannettiin, työpaikkoja syntyi ja valtion talouden alijäämää supistettiin. Osa ay-liikkeestä vastusti kuitenkin näyttävästi Sipilän hallituksen politiikkaa, Arto Satonen sanoo.

Kansanedustaja toteaa SDP:n rakentaneen vaalivoittonsa näyttävillä mielenosoituksilla Sipilän hallituksen työlinjaa vastaan.

– Samalla kuitenkin luotiin palkansaajille sellaisia toiveita ja odotuksia, että [Sanna] Marinin (sd.) hallitus ei kykene niihin vastaamaan. Edessä onkin monille pettymysten kevät, kun todellisuus valkenee, Arto Satonen sanoo.

– Työmarkkinoilla maltin on pakko voittaa tai edessä on kilpailukyvyn menetys, työttömyyden ja velkaantumisen kasvu sekä kuntien ja sairaanhoitopiirien säästötoimet, jotka heijastuvat kansalaisten palveluihin ja maksuihin.

