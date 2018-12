Tytti Tuppurainen: Euroopan idea on hauras

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SDP:n kansanedustajan mukaan unionia on kehitetty liikaa oikeiston ja markkinoiden ehdoilla.

SDP:n kansanedustaja Tytti Tuppurainen kehottaa Suomea puolustamaan vahvaa ja toimintakykyistä EU:ta.

– Me emme luovuta yhteisöä nationalistien ja populistien hajotettavaksi, Tytti Tuppurainen sanoi eduskunnassa EU:n tulevaisuutta koskevassa ajankohtaiskeskustelussa.

Hänen mukaansa unionin sisämarkkinat tarvitsisivat rinnalleen vahvan sosiaalisen ulottuvuuden.

– Se, että sitoudumme eurooppalaiseen yhteistyöhön, ei tarkoita sitä, että haluaisimme säilöä unionin nykyisellään. Liian kauan unionia on kehitetty poliittisen oikeiston ja vain markkinoiden ehdoilla. Tähän on saatava muutos. Ihminen on nostettava yli markkinoiden.

– Talouspolitiikan ohjaus ja yhteisvaluutta euro on pistettävä palvelemaan tavallisen ihmisen asiaa. Työllisyyden parantaminen, köyhyyden ja eriarvoisuuden ehkäisy, hyvinvoinnin lisääminen ja terveyserojen kaventaminen, koulutus, tutkimus ja osaaminen, veronkierron torjunta, on oltava tavoitteena, Tuppurainen sanoi.

Hän totesi, että Suomen olisi eri EU-yhteyksissä korostettava muun muassa arktista yhteistyötä, kumppanuutta Afrikan kanssa ja aktiivista kehityspolitiikkaa. Eurooppalaista yhteistyötä ei myöskään saisi pitää itsestäänselvyytenä.

– Puhemies, ystäväni 8-vuotias tytär harrastaa pianonsoittoa. Yksi päivä kuulin oven läpi hänen harjoittelevan olohuoneessa (tii tii tii tii, tii tii tii tii) – se oli Beethovenin Euroopan hymni, ja kun sen kuulee pienen lapsen soittamana, ei voi olla ajattelematta miten hauras, miten haavoittuva, Euroopan idea on, Tytti Tuppurainen sanoi.