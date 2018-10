SDP:n Sanna Marin: Päästötavoitteet tarkistettava pian

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan tarvitaan selkeä suunnitelma fossiilisista polttoaineista luopumiseksi ja vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymiseksi.

SDP:n varapuheenjohtaja ja eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsen Sanna Marin vaatii päästötavoitteiden pikaista tarkistamista ja ilmastotoimien nykyistä nopeampaa toteuttamista.

Ilmastopolitiikan kunnianhimon tasoa on nostettava merkittävästi, jos ilmaston lämpeneminen aiotaan pysäyttää alle kahteen asteeseen, kertoo tänään julkaistu kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportti.

– Päästötavoitteita on korjattava ja päästöjä leikattava nykyistä enemmän nykyistä kiireellisemmällä aikataululla. On laadittava selkeä suunnitelma fossiilisista polttoaineista luopumiseksi ja vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymiseksi. Tarvitaan esimerkiksi sellaisia talous- ja veropolitiikan ratkaisuja, jotka ohjaavat kulutusta ja liikkumista kestävämpään suuntaan, Sanna Marin toteaa tiedotteessa.

Marin muistuttaa, että ilmaston lämpeneminen keskimäärin jo 1,5 astetta tarkoittaa maapallon napa-alueiden lähellä oleville valtioille, kuten Suomelle, ilmaston lämpenemistä jopa 5 astetta.

– On meidän etumme, että maailman valtioiden ilmastotoimet ovat riittäviä ja etupainotteisia. Meidän väylämme vaikuttaa globaaliin ilmastokriisiin on Euroopan unioni, ja siksi ilmastokysymyksen pitää olla vahvasti agendalla ensi vuonna, kun Suomi on EU-puheenjohtajamaa.

SDP:n mielestä Euroopan pitää olla suunnannäyttäjä ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja Suomen pitää olla nykyistä aktiivisempi Euroopan unionin sisällä tämän toteuttamiseksi.

– Ilmaston lämpenemisen hillitseminen ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on mahdollista. Kyse on lastemme ja planeettamme tulevaisuudesta. Myös seuraavat sukupolvet ansaitsevat maapallon, jolla voi elää, Marin toteaa.

Tutkimuksen viesti on selvä. Meidän on tehtävä enemmän ja nopeammin ilmastonmuutoksen rajoittamiseksi. Kutsun marraskuussa suomalaiset eduskuntapuolueet pyöreän pöydän keskusteluun Suomen ilmastopolitiikasta. Kirjoitukseni: https://t.co/lvOI3jBS3H #ilmasto #ilmastoraportti — Juha Sipilä (@juhasipila) October 8, 2018