SDP:n Sanna Marin: Kädet pois lasten taskuista

Kansanedustajan mukaan koulutuksesta ja ihmisten toimeentulosta on leikattu kohtuuttomasti.

SDP:n kansanedustaja Sanna Marin kertoo tulleensa ”entistä vihaisemmaksi” kuluneen hallituskauden aikana. Hänen mukaansa viime vuosien talouspolitiikka on suosinut suurituloisia heikompiosaisten kustannuksella.

– Hallituskaudella on leikattu perheiden, eläkeläisten ja opiskelijoiden toimeentuloa. Työttömien asemaa on heikennetty. Ei ole tehty uudistuksia, jotka vaikuttavat Suomen menestykseen, Marin sanoi Tampereella SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä.

Hän suuntasi arvostelunsa erityisesti opetusministeri Sanni Grahn-Laasosta (kok.) vastaan.

– Kokoomus tituleeraa itseään sivistyspuolueeksi. Opetusministerille sanon, että kädet pois meidän lasten taskuista, lakkaa leikkaamasta koulutuksesta.

– Suomessa on valtava joukko köyhyysrajalla tai sen alapuolella eläviä ihmisiä. Nimenomaan hallituksen päätösten vuoksi tuloerot ovat kääntyneet kasvuun, kun on leikattu heikompiosaisilta. On sanottu, että on pakko leikata, se on ollut hallituksen retoriikkana.

– Samaan aikaan on jaettu satoja miljoonia euroja varakkaille erilaisten verohelpotusten kautta.

Marin kertoi pitävänsä perhevapaauudistuksen kaatumista merkittävänä epäonnistumisena.

– Koska tämä hallitus ei saanut aikaan perhevapaiden uudistusta, on se tehtävä seuraavalla hallituskaudella. Tasa-arvoa tukevia rakenteita tarvitaan, jotta äidit ja naiset olisivat vahvemmassa asemassa työmarkkinoilla. Kun me pääsemme valtaan, tämän me myös toteutamme, Marin sanoi.