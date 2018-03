SDP:n Pilvi Torsti: Turvapaikkapolitiikasta riippumaton selvitys

Kansanedustajan mukaan meidän voi olla vaikea ymmärtää ihmistä, joka ei ole koskaan elänyt maassa, jossa viranomaisiin voi luottaa.

– Hallituksen ja ministeri (Kai) Mykkäsen (kok.) on syytä asettaa heti riippumaton selvityshenkilö käymään läpi, miten 2015 jälkeen tehnyt muutokset lainsäädännössä toimivat oikeudenmukaisuuden, inhimillisyyden ja turvallisuuden näkökulmasta. Pakkopalautuksista Irakiin ja Afganistaniin tulisi selvityksen ajaksi luopua, SDP:n kansanedustaja Pilvi Torsti vaatii tiedotteessaan.

Torstin mukaan ihmisten asenteissa pakolaisia ja turvapaikanhakijoita kohtaan on ollut viime vuosina valtavasti inhimillisyyttä.

– Sitten on ollut yhteiskunnan asenne. Siinä meidän on vaadittava, että oikeutta hakevia ihmisiä kohdellaan niin, että pyritään ymmärtämään, mitä heille oikeasti on tapahtunut. Aidosti ja syvällisesti. Tämän asenteen pitää heijastua viranomaisten toiminnassa.

– Oikeusvaltio tarkoittaa, että lait ovat kaikille samat. Se on arvokkainta, mitä meillä on. Meille oikeusvaltioon syntyneille voi olla vaikea ymmärtää, miten ihminen toimii, jos ei ole koskaan elänyt maassa, jossa viranomaisiin voi luottaa. Näille ihmisille viranomaiset ovat olleet uhka. Siksi turvapaikkahaastatteluissa pitää tehdä töitä myös sen eteen, että ilmapiiri on luottamuksellinen ja ihmiset tulevat kuulluksi.