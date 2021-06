SDP:n Pia Viitanen: Kokoomuksen mukaan rahat ovat aina loppu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan hallituksen talouspolitiikka toimii ja oikeisto-opposition kannattaisi myöntää se.

SDP:n ryhmäpuheen pitäneen kansanedustaja Pia Viitasen mukaan talouden shokki jäi pelättyä pienemmäksi ja erityisen hyvin taloudessa, kuten koronankin torjunnassa, on onnistuttu Suomessa.

– Jos oikeisto-oppositio haluaisi lisätä talouspoliittista uskottavuuttaan, se antaisi elvytyspolitiikasta ja koronan torjumisesta hallitukselle aidon tunnustuksen, Pia Viitanen sanoi eduskunnan keskustellessa valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2022—2025.

– Hallituksen oikea-aikaiset kriisitoimet tuovat nyt kasvua. Ennustelaitokset nostavat kilpaa tulevia bkt-lukuja, teollisuuden kiinteät investoinnit ovat ennätystasolla. Suomen kilpailukyky vahvimmillaan yli vuosikymmeneen. Teollisuuden t&k-investoinnit ovat nousemassa yli 12 prosenttiin, Viitanen luetteli.

Hänen mielestään tulokset puhuvat puolestaan.

– Tämä talouspolitiikka toimii. Ehkä oikeisto-oppositionkin kannattaisi se rehdisti myöntää.

EU ja hallitus elvytyksestä samalla linjalla

Viitasen mukaan vaikka talous kasvaa, vielä ei kuitenkaan olla kuivalla maalla, vaikka pahimmat aallot ovat toivottavasti takana. Pandemian jälkeen pitää korjata vauriot: terveydenhoidossa on terveysvelkaa, koulutuksessa on koulutusvelkaa, erityisesti nuorilla on hyvinvointivelkaa.

– Olisi typerää toistaa finanssikriisin jälkeisiä virheitä. Kurittaa eniten kärsineitä leikkauslistoilla ja katkaista näin siivet kasvulta, Viitanen sanoi.

Hänen mukaansa vastuullista politiikkaa on korjata kriisin jäljet.

– EU ja hallitus ovat elvytyksestä samalla linjalla, niin kuin tällä hetkellä on koko maailma. Ainoa, joka taistelee vastaan ja vaatii leikkauslistoja tässä ja nyt, taitaa olla Suomen kokoomus, Viitanen sanoi.

Hänen mukaansa kokoomus on ottanut tosissaan sen, että opposition pitää esittää vaihtoehto.

– Mutta arvon kokoomus: ajatus on, että se vaihtoehto olisi parempi kuin hallituksen esitykset. Ei huonompi, Viitanen naljaili.

Hänen mukaansa kokoomus haluaa tehdä miljardin leikkaukset kehykseen ensi vuonna, vaikka sen oma lista pysyi piilossa ennen kuntavaaleja.

– Nyt edustaja Kai Mykkänen löysi viimein kadoksissa olleen leikkauslistan. Ymmärrän kyllä miksi sitä ei näytetty kansalaisille.

”Aina on hyvä aika ottaa pienituloisilta”

Viitasen mukaan kokoomuksen vaihtoehto on lähes puolen miljardin leikkaukset kaikkein heikoimmassa asemassa olevien toimeentuloon.

– Eikä kokoomus silti pysty kehysten puitteissa rahoittamaan edes omia lisämenoesityksiään. Arvoisa kokoomus, mitkä niistä perutaan? Päivähoitomaksujen alennus, tki-panostusten 140 miljoonaa, opintotuen tulorajojen korotus? Vai mikä, Viitanen kyseli.

Hänen mukaansa johdonmukaista kokoomuksen ”rätingeissä” eli laskelmissa ei koskaan ole muu kuin leikkauslistat.

– Satoi tai paistoi, aina on hyvä aika ottaa pienituloisilta, työttömiltä tai opiskelijoilta. Kun pitäisi koronan jälkimainingeissa tukea työnsä menettäneitä, on rahat kokoomuksen mukaan aina loppu. Onneksi silti on varaa hyvätuloisten veronkevennyksiin samalla, kun kauhistellaan velkaantumista, Viitanen totesi.

Hänen mukaansa hallituksen puoliväliriihessä ja sitä ennen tehdyillä päätöksillä saadaan 70 000 lisätyöllistä ja valtiovarainministeriön mukaan nämä työllisyystoimet vahvistavat julkista taloutta noin puolella miljardilla.

– Suurin työllisyysvaikutus tulee silti vahvistuvasta talouskasvusta, Viitanen kertoi.