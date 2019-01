SDP nimesi eurovaaliehdokkaita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SDP:n puoluehallitus nimitti torstaina uusia eurovaaliehdokkaita.

Ehdokkaiksi asetettiin Alettin Basboga (Lahti), Eero Heinäluoma (Helsinki), Tomi Kontkanen (Helsinki), Yannick Lahti (Jyväskylä) ja Irja Sokka (Kuopio).

– Suomella on nyt merkittävä vaikuttamisen paikka tulevana EU-puheenjohtajamaana. Sosiaalinen ja taloudellinen oikeudenmukaisuus on nostettava EU:n keskeisiksi arvoiksi. EU:n oikeutus lunastetaan vain luomalla kansalaisille parempaa hyvinvointia. SDP pitää eriarvoisuuden vähentämistä eurooppalaisen yhteistyön keskeisenä tavoitteena, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marin.

SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholmin mukaan kansainväliset ongelmat eivät häviä ne kieltämällä tai sivuuttamalla, vaan ratkaisemalla yhteistyön kautta.

– Suomen paikka on EU:n eturivissä. Oli sitten kyse ilmastonmuutoksen torjunnasta tai veronkierron ja haitallisen verokilpailun kitkemisestä, on vahva yhteistyö avain näiden haasteiden ratkaisemiseen. Entistä enemmän yhteistyölle on tarvetta nyt, kun monenkeskistä sääntöpohjaista järjestelmää horjutetaan, hän sanoo.

SDP:n torstaina nimetyt eurovaaliehdokkaat ovat:

Alettin Basboga (46) on lahtelainen yrittäjä. Hän on toiminut Lahden kaupunginvaltuuston jäsenenä vuodesta 2005 ja kaupunginhallituksen jäsenenä vuodesta 2017 lähtien.

Kansanedustaja Eero Heinäluoma (63) on ehtinyt toimia niin rivikansanedustajana, puoluesihteerinä, eduskuntaryhmän puheenjohtajana kuin SDP:n puheenjohtajanakin. Valtiollista kokemusta hänelle on kertynyt muun muassa valtiovarainministerinä ja eduskunnan puhemiehenä. Tällä hetkellä hän toimii eduskunnan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana ja EU-asioita käsittelevän eduskunnan suuren valiokunnan jäsenenä.

Tomi Kontkanen (28) on helsinkiläinen sosiaalipoliittinen tutkija. Hän on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Kontkanen on opiskellut myös eurooppapolitiikkaa Belgiassa ja toiminut harjoittelijana Euroopan parlamentissa.

Yannick Lahti (28) on jyväskyläläinen väitöskirjatutkija, joka tekee parhaillaan väitöskirjaansa viestinnästä ja eurooppalaisesta populistisesta retoriikasta Bolognan yliopistoon.

Kuopiolainen Irja Sokka (63) työskentelee johtavana asiantuntijana Etelä-Savon ELY-keskuksessa yrittäjyyden ja osaamisen palveluissa. Hän toimii Kuopion kaupunginvaltuutettuna.

Aiemmin syksyllä SDP:n eurovaaliehdokkaiksi on asetettu vaasalainen europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri, rovaniemeläinen Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi, tamperelainen Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtaja Kaisa Penny sekä helsinkiläinen Euroopan demarinuorten kattojärjestön pääsihteeri Tuulia Pitkänen.