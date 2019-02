”SDP:n myönteisyydestä rakennemuutokseen ei ole mitään jäljellä”

Kansanedustaja Juhana Vartiaisen mukaan ei ole todisteita aktiivimallin toimimattomuudesta.

Juhana Vartiainen (kok.) kirjoittaa blogissaan, että tiistaisessa keskustelussa oppositio kävi ankarasti aktiivimallin kimppuun.

– Moneen kertaan toistettiin, että ”aktiivimalli ei toimi”. Sen mahdollisista kausaalivaikutuksista ei tietenkään ole näyttöä, eikä ole varmaa, että kovin vahvaa tilastollista näyttöä on edes mahdollista saada. Ei kuitenkaan ole minkäänlaista näyttöä siitä, että se ei toimisi. Joka tapauksessa työttömyys on aktiivimallin voimaan saattamisen jälkeen laskenut selvästi nopeammin kuin mitä talousennustajat olivat ennakoineet. Ei missään tapauksessa voi sanoa, että ”aktiivimalli ei toimi”, hän toteaa.

Yleisin opposition protestoinnin kohde oli Vartiaisen mukaan se, että kaikki työttömät eivät ole täyttäneet aktiivisuusehtoa.

– Noin 150 000 työttömältä on todellakin alennettu työttömyysturvaa. Mutta on vaikea nähdä, että tämä olisi osoitus aktiivimallin puutteista. Mallin tarkoitushan on vaikuttaa työttömien käyttäytymiseen, niin, että työtä haettaisiin hanakammin ja työtarjouksiin tartuttaisiin vähemmän nirsoillen. Opposition äänekäs valitus koski sitä, että kaikille ja kaikkialla Suomessa ei ole tarjolla aktiivisuusehdon täyttäviä työvoimapolitiikan kursseja ja muita toimenpiteitä.

Vartiainen huomauttaa, ettei tietenkään ole tarkoituskaan olla.

– Jos aktiivisuusehdon täyttäminen tehtäisiin lapsellisen helpoksi niin, että vain jonkin aina tarjolla olevan kurssin käymällä voisi täyttää aktiivisuusehdon, kaikki tai lähes kaikki työttömät tietenkin toimisivat niin. Siinä tapauksessa olisi turha odottaa, että aktiivimallilla olisi mitään vaikutuksia työttömyyteen – koska sillä tuskin olisi mitään vaikutuksia työnhakukäyttäytymiseen.

Vartiaisen mukaan synkeä tosiasia on, että pelkästään etuuksien säilyttämiseksi käydyt työllisyyskurssit ovat tutkimuksen valossa jokseenkin turhia. Tästä on Ruotsissa vahvaa tutkimusnäyttöä.

– Kun kursseja käydään vain, jotta olisi oikeus työttömyysturvaan, niiden vaikutus työllistymistodennäköisyyteen on nolla tai jopa negatiivinen. Kurssitoiminta vain kierrättää työttömiä järjestelmän sisällä. Toivon, ettei aktiivimallin populistinen kritiikki johda sen täydelliseen vesittymiseen sitä kautta, että mikä tahansa kurssi- tai vapaaehtoistoiminta hyväksytään aktiivisuusehdoksi.

– Siksi se, että 150 000 työtöntä eivät täytä ehtoa, mutta loput täyttävät, ei ole osoitus mallin ”epäonnistumisesta”. Se on osoitus siitä, että malli on kalibroitu jokseenkin järkevällä tavalla, Vartiainen toteaa.

Toinen opposition toistuvista protesteista koski sitä, että aktiivimalli heidän mielestään asettaa suomalaiset eriarvoiseen asemaan, koska kaikkialla Suomessa ei ole yhdenmukaisesti tarjolla aktiivisuusehdon täyttäviä työkeikkoja. Tätä korostivat vasemmistoliitto ja vihreät, mutta myös sosialidemokraatit yhtyivät siihen Vartiaisen mukaan yllättävänkin voimakkaasti.

– Kannattaa pysähtyä miettimään tämän perustelun logiikkaa. Oppositio siis sanoo, että koska jossain päin Suomea ei ole työtilaisuuksia tarjolla, missään Suomessa ei pidä kannustaa työttömiä työnhakuun velvoittavien aktiivisuusehtojen avulla, Vartianen päättelee.

– Suomalainen sosialidemokratia on valitettavasti etääntynyt todella kauas aatteellisista juuristaan. Sosialidemokratian vanhoihin vahvuuksiin on kuulunut rakennemuutoksen hyväksyntä ja edistäminen. Pohjolan demarit eivät koskaan aiemmin ole jääneet murehtimaan sitä, että syrjäseudulla ei ole työtilaisuuksia, vaan ovat halunneet reippaasti tukea ja rohkaista ihmisten muuttamista työn perässä. Jos aktiivimallin ehtoja on vaikea täyttää jossain päin Suomea, se on oikein hyvä peruste muuttaa työn perässä muualle. Tästä vanhasta sosialidemokratian rakennemuutosmyönteisyydestä ei valitettavasti ollut eilisessä istuntosalissa mitään jäljellä, Vartiainen kirjoittaa.

– Yksi pätevä ja perusteltu väite opposition suusta kuultiin. Se koskee vajaatyökykyisten, sairaiden ja työkyvyttömien kohtaloa aktiivimallissa. Malli on paljastanut, että työttömyysturvan piirissä on ihmisiä, jotka oikeasti olisivat kuntoutuksen tai työkyvyttömyyseläkkeen piirissä. On tunnettu juttu, että virkamiesten alkuperäisesssä aktiivimalliehdotuksessa malli olisikin koskenut vain ansioturvalaisia. Työmarkkinajärjestöt halusivat ulottaa sen perusturvaan, mikä todella on saattanut aiheuttaa kohtuuttomia tilanteita, Vartiainen toteaa.