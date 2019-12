SDP:n mukaan kaikkiin al-Holin kysymyksiin ei voi vastata

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Erkki Tuomiojan mukaan kyse on virkavastuulla tapahtuvasta päättämisestä.

Al-Holin leirin suomalaisia koskevien asioiden kaltaista valmistelua ei SDP:n kansanedustaja Erkki Tuomiojan mukaan voi tehdä julkisuudessa.

– Yhteisen kansainvälisen tai edes pohjoismaisen toimintalinjan puuttuessa ovat kaikki maat joutuneet tekemään omia ratkaisujaan. Suomikin, jonka kansalaisia on leirillä nelisenkymmentä joista suurin osa lapsia, joutuu näin tekemään. Tätä on valmisteltu jo edellisten hallitusten aikana eikä ratkaisuja voi enää viivyttää. Leiriltä on jo karannut kymmeniä todellisen turvallisuusuhan muodostavia ISIS-taistelijoita, Tuomioja totesi SDP:n ryhmäpuheenvuorossa eduskunnassa tiistaina.

Keskustelussa käsiteltiin välikysymystä al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten tai Suomesta sinne päätyneiden ISIS-perheiden kotiuttamisesta ja toimien asianmukaisuudesta.

– Tällaisten asioiden valmistelu ei voi tapahtua julkisuudessa. Kyse on virkavastuulla tapahtuvasta päätöksenteosta, josta tietojen vuodattaminen on vakava operaatioiden onnistumista ja niissä mukana olevien ihmisten turvallisuutta vaarantava rikkomus, Erkki Tuomioja sanoi.

Hänen mukaansa on samalla selvää, että erillisillä viranomaispäätöksillä toteutuva toimintalinja on asia, josta koko hallituksen on tehtävä päätös ja kannettava siitä seuraava poliittinen vastuu.

– Jos tästä on ollut epäselvyyttä, niin Marinin hallitus on nyt välikysymysvastauksessaan sen tehnyt, Tuomioja totesi.

Hänen mukaansa yksittäisten ihmisten turvallisuutta ja elämää koskevia asioita ei tule ratkoa eduskunnassa tai sosiaalisessa mediassa.

– Kaikkiin kysymyksiin ei vielä vastauksia ole, tai niitä ei voi antaa. Varmasti tulee osoittautumaan, että hallintojen käytäntöihin, tiedonkulkuun ja vastuusuhteisiin täytyy tehdä parannuksia, niin ulkoministeriössä kuin muuallakin.

Oikeuskanslerin laillisuusvalvonnan tehtävänä on Erkki Tuomiojan mukaan varmistaa, että ratkaisut tehdään lakisääteisessä järjestyksessä ja ovat lakien ja Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten mukaisia.

– Eduskunnan poliittinen valvonta arvioi ovatko hallituksen toimet ja linjaukset sellaisia, että voimme antaa hallitukselle luottamuksen. Tähän sosialidemokraattinen ryhmä on valmis. Se kattaa myös tähänastisen valmistelun ja monien vaihtoehtoisten toimintalinjausten selvittämisen, sillä sen tekemättä jättäminen olisi ollut täysin vastuutonta.

Erkki Tuomioja ryöpytti puheessaan julkista keskustelua.

– Turvallisuuttamme vaarantaa vakavammin se kiihkeä solvaaminen, syyttely, uhkaaminen, valheiden levittäminen ja pelkojen lietsonta joka somessa ja muussa mediassa on valloillaan. Salissammekin on edustajia, jotka ovat tähän osallistuneet, ja vielä enemmän heitä jotka sitä rohkaisevat ja pyrkivät käyttämään eripuraisuuden ja epäluulon kylvämiseen ja omien poliittisten tarkoitusperiensä edistämiseen.