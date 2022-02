SDP:n Mika Kari: On vahvuus, että tiedustelusta voi puhua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan tiedustelulainsäädännön tarpeellisuutta ei ole juuri kyseenalaistettu.

SDP:n kansanedustaja Mika Kari pitää tärkeänä, että eduskunnalla on valtioneuvoston selonteon myötä mahdollisuus arvioida vuonna 2019 voimaan tullutta tiedustelulainsäädäntöä. Eduskunnan täysistunto käsitteli asiaa keskiviikkona.

– Se osoittaa yhteiskuntamme vahvuutta, kun voimme käydä avointa keskustelua näinkin sensitiivisestä aiheesta kuin tiedustelutoiminta. Oikeusvaltiossa viranomaisten toiminta pohjautuu lakiin, ja se on oikeusvaltion keskeisimpiä tunnusmerkkejä, Kari sanoi SDP:n ryhmäpuheenvuorossa.

– On kuitenkin tarpeen todeta, että tiedustelulainsäädännön arviointi vain muutaman vuoden kokemuksen pohjalta, on lyhyt aika kokonaisvaltaisvaltaisen arvion antamiseksi. Onkin syytä tässä yhteydessä esittää, että tiedustelulakien toimivuutta tarkasteltaisiin myös joidenkin vuosien päästä kokonaisvaltaisemmin, kun kokemusta tiedustelutoiminnasta ja -lain muutostarpeista on kerätty nykyistä enemmän, hän jatkoi.

Kansanedustaja sanoi, että tiedustelulainsäädännön tarpeellisuutta ei ole juuri kyseenalaistettu. Hänen mukaansa tiedustelun keskeinen tavoite on tuottaa ajantasaista tietoa ylimmän valtiojohdon, valtioneuvoston ja eri viranomaisten päätöksenteon tueksi.

– Tiedustelutoiminta luo meille uusia työkaluja, joilla voidaan vastata vakavien kansalliseen turvallisuuteen kohdistuviin uhkiin. Rajat ylittävä tiedusteluyhteistyö kehittää Suomen kykyä vastata erilaisiin hybridiuhkiin.