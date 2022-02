SDP:n Maria Guzenina: Mikään muu hallitus ei olisi pystynyt tähän

Hallituspuolueen kansanedustaja sanoo Sanna Marinin hallituksen luoneen siltaa yli vaikeiden aikojen.

– Hirvittää ajatella, missä maassa Suomi ja suomalaiset olisivat tällä hetkellä, jos maata olisikin johtanut kokoomus tai perussuomalaiset. Kokoomus olisi toteuttanut hurjat leikkauslistansa. Perussuomalaiset olisivat estäneet yrityksiä saamasta työvoimaa myös ulkomailta, SDP:n kansanedustaja Maria Guzenina sanoi valtiopäivien avauskeskustelun debatissa eduskunnassa.

Hän siteerasi sanontaa, jonka mukaan poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia tekoja.

– Ja tämän viisauden mukaisesti Sanna Marinin hallitus on toiminut. Ihmisiä on tuettu, yrityksiä on tuettu. Kuntia on tuettu. On rakennettu siltaa yli näiden vaikeiden aikojen. On elvytetty. Ja tämä on tullut kaikkien suomalaisten hyväksi, Guzenina sanoi.

– Minä toivotan hallitukselle voimia. Pitäkää yhtä! Teidän työnne ei ole vielä tehty. Edessä on vielä vaikeita aikoja. Mutta te pystytte siihen. En näkisi, että mikään muu hallituskoalitio pystyisi vastaavaan kuin mitä tällä hallituskaudella on saatu aikaiseksi. Olkaa ylpeitä itsestänne, ja jatkakaa työtänne sovussa!

Arto Satonen (kok.) huusi väliin ”ei pystynyt, se on tosi kyllä”.

– Tosi vaikeaa on ollut ottaa velkaa ja laittaa rahaa hyviin tarkoituksiin!, kokoomuksen Ben Zyskowicz huusi.

Kokoomuksen Timo Heinonen oikaisi puheenvuorojen käyttäjiä toteamalla, että kokoomuksen vaihtoehtobudjetti on pysynyt hallituksen alkuperäisessä kehyksessä ”ja jopa sen alle olisi ollut tänä vuonna”.

Heinonen arvuutteli kollegoitaan kysymällä, kuka on lausunut näin: ”Kehysmenettely on tärkeä talouspolitiikan uskottavuuden ja ennustettavuuden tae. Se on turva poliitikoille ilmoittaa, että jossain kulkevat raamien rajat. Se on ollut myös veronmaksajille suoja poliitikoilta, joilla aina tulee eteen asioita, joita olisi mukava panna liikkeelle”.

– Kyllä, arvoisa valtiovarainministeri (Annika) Saarikko, tämä oli teidän… No, menokehykset te olette päättäneet rikkoa tänä vuonna vajaalla miljardilla eurolla ja ensi vuonna – tuosta lainauksesta riippumatta – edelleen puolella miljardilla, Timo Heinonen sanoi.

– Te kerroitte viime viikolla, pääministeri (Sanna) Marin, kyselytunnilla kyllä sen, miten te menette kevään kehysneuvotteluihin. Te menette sinne tällä päätöksellä. Mutta kyselytunnilla jäi epäselväksi se, millä tavalla te tulette ulos näistä kehysneuvotteluista?

Heinosen mukaan oppositiota ja Suomen kansaa kiinnostaa, tuleeko hallitus neuvotteluistaan tuloksella jossa ”olette rikkoneet kehykset 500 miljoonalla ensi vuodelle vai teettekö vielä uuden, isommankin ylityksen näihin kehyksiin”.

Ben Zyskowicz kertasi hallituspuolueiden edustajien kehuneen, mihin kaikkeen hyvään tämä hallitus on laittanut lisää rahaa.

– Näin on todellakin tehty. Mutta kun näin on tehty ilman, että mistään olisi pystytty mitään säästämään, niin kaikki tämä on tehty velaksi, Ben Zyskowicz totesi.

– Se ei kai vaadi kovin suurta valtiomiestaitoa, että osaa ottaa lisää velkaa ja laittaa hyviin tarkoituksiin.