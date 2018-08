Sdp:n Maarit Feldt-Ranta: Vertaus Nelson Mandelaan ei tästä maailmasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja painottaa lakien noudattamista ja viranomaisten kuuntelemista.

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto on puolustanut vihreiden lainsäädäntösihteerin toimintaa. Häntä tutkitaan liikenteen häirinnästä Finnairin koneessa.

Sdp:n kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta kommentoi asiaa twitterissä.

– Yleensä toimin ”anna kaikkien kukkien kukkia”- ja ”elä ja anna muiden elää”-periaatteiden pohjalta. Mutta nyt pakko sanoa, että Suomen vertaaminen 1950-luvun Alabamaan tai vihreiden lakimiehen vertaaminen Rosa Parksiin ja Nelson Mandelaan ei ole tästä maailmasta, Maarit Feldt-Ranta kirjoittaa.

– Viime päivinä on käynyt ilmi, että punavihreän opposition sisällä on monenlaisia värisävyjä. Itse uskon vahvasti siihen, että vakaa demokraattinen toiminta on kestävintä.

Hän kertoo pitävänsä tärkeänä kansainvälisten sopimusten ja lakien noudattamista sekä asiantuntijoiden ja viranomaisten kuuntelemista.

– Suomi tarvitsee nyt kaikki rakentavat, ja uskallan lisätä maltilliset voimat, että voimme jatkossa myös vakaana pohjoismaisena hyvinvointivaltiona tehdä hyvää ihmisten ja ihmiskunnan eteen sekä Suomessa että maailmalla.

Feldt-Rannan mukaan Suomen vakauden taustalla on rauhanomainen demokraattinen toiminta.

– Suomessa poliittinen valta vaihtuu rauhanomaisesti uurnilla, mistä olemme voineet ylpeillä koko itsenäisyyden ajan. Demokratiaan uskomalla ja siinä vaikuttamalla on onnistuttu luomaan pohjolan perukoille maa, joka on maailman vakain.

