SDP:n Katja Taimela ei enää ehdolle eduskuntaan

Kansanedustajan mukaan työ on muuttunut raskaaksi.

SDP:n kansanedustaja Katja Taimela ei asetu ehdolle seuraavissa eduskuntavaaleissa keväällä 2023. Taimela ilmoittaa samalla muuttavansa maaliskuussa Salosta Turkuun.

– Haluan lämpimästi kiittää Salon seudun demariväkeä, ystäviä, tukijoita ja yhteistyökumppaneita näistä vuosista. Olen saanut sanoinkuvaamattoman paljon tukea neljän vaalikauden aikana. Monia asioita on saatu yhdessä aikaan ja eteenpäin. Sanomattakin on selvää, että työ eduskunnassa jatkuu täysipainoisesti tämän vaalikauden loppuun asti. Sen jälkeen on aika katsoa mitä muuta elämällä on tarjota, Taimela kirjoittaa Facebookissa.

Katja Taimela kertoo tiedotteessaan Turun Sanomien mukaan, että hän on kokenut raskaana politiikan keskusteluilmapiirin kärjistymisen viime vuosina ja tämä on edesauttanut hänen ratkaisuaan.

Taimela on toiminut kansanedustajana vuodesta 2007 alkaen.