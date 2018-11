SDP:n Katja Taimela: Autoveron poisto hyödyttäisi kalliiden autojen ostajia

Kansanedustaja tyrmää viimeaikaiset ehdotukset autoveron poistosta.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner sanoi viikonloppuna, että autoveron poistoa on mietittävä tulevaisuudessa. Berner sanoi olevansa huolissaan käytettynä maahan tuotavien autojen määrästä.

− Kuitenkin puhe autoveron poistosta ministerin suusta sai jo autoalan kommentoimaan aamun lehdissä, että autoveron poisto kerralla romahduttaisi osamaksulla ostettujen autojen arvon, kansanedustaja Katja Taimela (sd.) sanoo tiedotteessaan.

− Ministeri teki mielestäni virheellisen yksinkertaistuksen antaessaan ymmärtää, että näiden autojen ostajat uutena ja käytettynä maahantuotuina olisivat samoja. Luulin myös ministerin oppineen jo edellisestä kerrasta puhumaan varovasti autoveron poistosta, hän lisää.

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) on ehdottanut autoveron poistoa ja korvaamista ajoneuvoverolla. Taimelan mukaan ”malli on sama, jonka ministeri Berner esitteli pari vuotta sitten nopeasti tyrmätyn liikenneverkkoyhtiö-esityksen ohessa”.

− Syykin on yksinkertainen, autoveron poistamisesta hyötyisivät eniten suuripäästöisten, kalliiden autojen ostajat. Uuden henkilöauton, jonka CO2-päästö on vuoden 2017 keskiarvo 116g/km, autoveron osuus hinnasta on noin 2500−5000 euroa yleisimmillä malleilla. Samaan aikaan suuripäästöisen premium-auton autovero voi helposti olla kymmeniä tuhansia. Vuotuisessa ajoneuvoverossa näiden vaihtoehtojen välinen ero on vain satasia vuodessa eli käytännön ohjaava vaikutus on hyvin pieni. Ajoneuvoveron korotuksen myötä uudistuksen maksajaksi pääsisivät myös ne autoilijat joilla ei ole tarvetta tai mahdollisuutta ostaa uutta autoa.

Heinonen totesi kirjoituksessaan, että uusien autojen laskeva päästökehitys parantaisi autoveron poiston myötä lisääntyneen kaupan kautta autokannan uusitumista ja ilmastotavoitteisiin pääsemistä.

Taimelan mukaan Heinonen ei tunnistanut syy-seuraussuhdetta nykyisen autoveron ohjausvaikutukselle päästökehityksen saavuttamisessa.

− Itse näen asian hieman toisin. Koska auto on pitkäikäinen hyödyke, verotus ohjaa tehokkaimmin pienipäästöiseen autokantaan jo hankintahetkellä, hän sanoo.

− Autoveron laskemista on jatkettava vähäpäästöisen kaluston kohdalla ikääntyvän autokantamme uusimiseksi, mutta suuripäästöisten autojen hankinnan tukemiselle ei ole mitään syytä. Ilmastonmuutoksen edessä vaalipopulismiin tai puolivillaisiin lausuntoihin ei kuitenkaan ole varaa, kun tällä hallituskaudella on jo päätetty laskea liikenteen CO2-päästöjä puolella vuoteen 2030 mennessä, Taimela sanoo.