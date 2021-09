SDP:n kansanedustaja: Tämä on kuin kauhunovellista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hussein al-Taee vaatii helpottamaan nopeasti perheenyhdistämistä.

Muun muassa konfliktinratkaisujärjestö CMI:ssä työskennellyt SDP:n kansanedustaja Hussein al-Taee on järkyttynyt Afganistanin valloitaneen Taleban-liikkeen ministerivalinnoista.

– Tämä on kuin kauhunovellista naisia ja vähemmistöjä ajatellen. Myös al-Qaidan kuulut toimijat ovat osittain palanneet Afganistaniin, al-Taee kirjoittaa Twitterissä.

Hän vaatii Suomea helpottamaan nopeasti perheenyhdistämistä ja mahdollistamaan kriisiapua omaisensa Afganistanissa menettäneille.

Al-Taee on jakanut alla näkyvän kuvasarjan Taleban-hallituksen ministereistä. Heidän joukossaan on esimerkiksi FBI:n etsityimpien terroristien listalta löytyvä Sirajuddin Haqqani. Verkkouutiset on kertonut Haqqanista tässä jutussa.

Listalta löytyvät myös Guantanamo Bayn vankilassa 12 vuotta olleet Khairullah Khairkhwa ja Abdul Haq Wasiq. Puolustusministeriksi on nousemassa useista iskuista Kashmirissa epäilty Mullah Yaqoob.

#Taleban on nimennyt ministereitä. Tämä on kuin kauhunovellista naisia ja vähemmistöjä ajatellen. Myös al-Qaidan kuulut toimijat ovat osittain palanneet #Afganistan’iin. #Suomi: Helpotetaan perheenyhdistämistä nopeasti ja mahdollistetaan kriisiapua omaisensa menettäneille. pic.twitter.com/BDZ4bYUNb2 — Hussein al-Taee ☮️ (@rauhantaee) September 8, 2021