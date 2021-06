SDP:n kansanedustaja: Pietarin tapahtumista vastuussa ihmiset, ei hallitus

Aki Lindénin mukaan on populismia väittää koronaskandaalia hallituksen viaksi.

SDP:n kansanedustaja ja HUS:n entinen toimitusjohtaja Aki Lindén twiittaa jalkapallon EM-kisojen jälkiselvityksestä, kun yli rajan testaamatta päästetyt suomalaiset ovat saattaneet käynnistäneet uuden epidemian.

– On poliittisen populismin huippua väittää, että on hallituksen vika jos suuri joukko lähtee vastoin ohjeita Pietariin, hankkii siellä #korona, sulloutuu busseihin, tulee yhtä aikaa rajalle, (osa) laiminlyö karanteenin jne., Aki Lindén kirjoittaa.

– Kai ihmisillä joku vastuu itselläänkin on – vai eikö?

Pitkässä ketjussa kiistellään siitä, kenen on syy.

– Eduskunta voisi siis poistaa kaikki kansalaista koskevat velvoittavat määräykset ja lait, kun täällä asuu niin fiksua porukkaa, että kaiken osaavat ja haluavat tehdä yhteiskunnan parhaaksi. Vai onkohan sittenkin niin, että viranomaisten hommaa on laittaa peräseinä pöljäilylle?, psykoterapeutti Jonna Södervall kirjoittaa.

– No isoin ongelmahan oli se, että ei rajatarkastusta ja siellä muun muassa pakkotestausta ollut! Kyllä se on Aki hyvä ihan teidän vasemmistohallituksen vastuulla, että rajatarkastuksia ei ole haluttu laittaa kuntoon. #vastuu, kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen twiittaa.

– Miten se voi olla hallituksen syy, jos terveysviranomaiset eivät saaneet testausta järjestettyä. Ketkä äänestivät tiukempaa rajatestausta vastaan. Lisäksi, tartunnat eivät välttämättä olisi näkyneet vielä rajalla. Ongelmaa ei ole jos ihmiset noudattavat ohjeita, Heikki Ellilä argumentoi.

Analyytikko Ilkka Rauvolan mielestä ”nyt rupeaa kuulostamaan vähän samalta kuin Ruotsissa, missä (pääministeri Stefan) Löfven sanoi niin monin sanoin etteivät he (=hallitus) tätä epidemiaa johda. Eli yritti luistella vastuusta”.

On poliittisen populismin huippua väittää, että on hallituksen vika jos suuri joukko lähtee vastoin ohjeita Pietariin, hankkii siellä #korona , sulloutuu busseihin, tulee yhtä aikaa rajalle, (osa) laiminlyö karanteenin jne. Kai ihmisillä joku vastuu itselläänkin on – vai eikö ?

— Aki Linden (@LindenAki) June 29, 2021