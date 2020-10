SDP:n kansanedustaja ihmettelee Yrittäjien kampanjaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Niina Malmin mukaan työntekijöitä pyritään ”pakkoliittämään perustuslain vastaisesti” YTK-kassaan.

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm hämmästelee Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen toistamaa näkemystä, jonka mukaan Yleisen työttömyyskassan eli YTK:n jäsenmaksun voisi maksaa työntekijöille työsuhde-etuna.

Niina Malmin mukaan työntekijät halutaan ”perustuslain vastaisesti pakkoliittää” YTK:hon työnantajien piikkiin.

– Eihän työnantaja voi valita työntekijän puolesta esimerkiksi lounassetelin käyttökohdetta, vaan työntekijä saa valita itse, mistä ravintolasta lounaansa hankkii. Miksi ihmeessä siis työsuhde-etuna maksettu jäsenmaksu voitaisiin osoittaa vain tiettyyn työttömyyskassaan, mutta ei esimerkiksi liiton kassaan, kansanedustaja kirjoittaa blogissaan.

Suomen Yrittäjien mukaan työttömyyskassan jäsenyyttä voi verrata mihin tahansa muuhun henkilöstöetuun. Työntekijä voisi valita, kuuluuko hän YTK:hon vai toimialakohtaiseen työttömyyskassaan, jonka jäsenyyden hän maksaisi itse.

– Kun kyseessä on henkilökuntaetu, työnantaja voi päättää, mistä etu hankitaan. Jos se on yhdenvertaisesti tarjolla, kuten kaikille avoimen työttömyyskassan jäsenyys on, kyse ei ole syrjinnästä, SY:n asiantuntija Atte Rytkönen sanoo.

Niina Malm pitää koronakriisin aiheuttamien talousvaikeuksien valossa erikoisena, että työnantajapuoli haluaa maksaa uusia etuuksia.

– Kiky-sopimuksessa siirrettiin työttömyysvakuutuksen työnantajamaksuja työntekijöiden maksettavaksi. Eikö reilumpaa olisi palauttaa näitä 0,85 prosenttiyksikön siirtoja takaisin työnantajien velvollisuudeksi, Malm kysyy.

Hän huomauttaa, että Suomen vientiteollisuuden hyväksi tehtyä tulonsiirtoa pidettiin tärkeänä viennin kannalta.

– Onko tilanne nyt muuttunut siten, että työntekijän työttömyysvakuutusmaksu voidaan siirtää työnantajan vastuulle? Mielestäni näin ei voi olla, jos samaan aikaan vaaditaan yhteiskuntaa jakamaan ja kantamaan vastuuta poikkeusajan aiheuttamista vaikeuksista yrityksille, kuten nyt on keväästä saakka toimittu, Niina Malm sanoo.

