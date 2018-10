Jouni Backman Sdp:sta: Vedätämme mahdollisimman pitkälle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puolueen entinen vaikuttaja kuvailee uutuuskirjassa jarrutusta neuvotteluissa.

Sdp:n entistä kansanedustajaa ja ex-ministeri Jouni Backmania on haastateltu tänään ilmestyneessä Otavan Presidentti ja porvarivalta -teoksessa. Backman ja muut politiikan vaikuttajat kertovat kirjassa Sdp:n viime vuosien taktiikasta.

– Meillä monet ajattelevat, että saamme jotain vielä enemmän, jos neuvotteluissa vedätämme mahdollisimman pitkälle. Kun yritämme vedättää, niin sitten menee pupu pöksyyn. Näin on tapahtunut sotessa ja kuntauudistuksessa, Jouni Backman toteaa.

Kirjassa kuvaillaan ensin Säätytalon hallitusneuvotteluja alkukesästä 2011. Hallitustunnustelija Jyrki Katainen (kok.) johti neuvotteluja, jotka junnasivat päiväkausia.

Kataisen mukaan SDP:n toiminnasta hallitusneuvotteluissa puuttuivat sekä maalaisjärki että peruslogiikka. ”Minulle tuli yllätyksenä, että sosiaalidemokraatit eivät olleet valmiita hyväksymään valtiovarainministeriön tekemää talousennustetta neuvottelujen pohjaksi.” …”Tilanne oli aluksi todella hankalaa, kun Jutan (Urpilainen) asemaa ei silloin tunnustettu riittävän laajasti puheenjohtajana. Eero Heinäluoma hääri ympärillä”, Katainen muistelee. Kokoomuksessa kummasteltiin, että puolueiden puheenjohtajien pöytä, johon työryhmät toivat esityksensä, ei voinut päättää mistään talouteen liittyvästä asiasta. ”Demarit blokkasivat kaiken. On se nyt kummallista, että puheenjohtajapöytä ei päätä”, Katainen ihmetteli.

Lopulta Jyrki Katainen heitti Sdp:n ulos Säätytalolta 1. kesäkuuta 2011.

Jouni Backman katseli neuvottelupöydän äärellä olevien järkyttyneiden tovereidensa kehonkieltä. Hän mietti, että tuliko vedätettyä liian pitkälle. ”Porukka yritti sanoa Jutalle, että sinun pitää mennä Jyrkin juttusille ja esittää, että jatketaan neuvotteluja. Jutta sanoi, ettei se enää käy. Nyt se on loppu. Se oli sokki. Sitten piti nopeasti alkaa miettiä strategiaa, miten menemme eteenpäin taistelumielellä ja pää pystyssä emmekä nöyryytettyinä”, Backman kertoo. (Eero) Heinäluoma otti lähtöpassit raskaasti. Hänen viestinsä palaverissa oli, että SDP:tä ei ole kohdeltu koskaan näin eikä SDP:tä kohdella näin. Toverit päättelivät, että Heinäluoma alkoi heti juonia uutta taktiikkaa, kirjassa todetaan.

Taktiikka: Ei heti sovita

Vihreiden Osmo Soininvaaran mukaan Heinäluoma harrasti jyräävää umpikujataktiikkaa, joka jumitti neuvottelut pitkäksi aikaa. Jotkut demarit käyttivät hänestä peitenimeä Voldemort. ”Jutta käytti Eeroa tausta-asiantuntijana ja sparraajana, mutta piti myös henkistä etäisyyttä. Se oli kauhun tasapainoa. Hän ei hylännyt Eeroa, mutta ei ottanut vastaan Eerolta käskyjä, ehkä jotain ohjeita. Talouspoliittisia ajattelijoita ei ollut liikaa puolueessa ja Eero oli talouspoliittisen työryhmän puheenjohtaja”, Jouni Backman kertoo.

Jouni Backman toteaa kirjassa, että 2011 hallitusneuvotteluiden ”talous- ja veroryhmässä oli aluksi hyvä henki, mutta jänkkääminen talouden perusluvuista loi huonoa henkeä”.

”Eeron tyyli ja taktiikka neuvotteluissa olivat sellaisia, ettei asioista heti sovita, vaan jätetään ne pitkäksi ajaksi avoimeksi. Tyyli ja vitkuttelu ärsyttivät kokoomuslaisia ja se johdatti välirikkoon enemmän kuin varsinainen substanssi”, Backman arvioi.

Backman paljastaa, että ryhmässä oli valmiutta laittaa lapsilisät verolle. Lopulta SDP perääntyi suunnitelmasta. Backmanin mukaan ajatuksena oli korottaa lapsilisiä, mutta tehdä tulontasausta perheiden kesken laittamalla ne verolle. ”Eero näytti säikähtävän, että nyt on menossa asioita eteenpäin. Me emme taaskaan halunneet tehdä liian radikaalia ohjelmaa. Eero on shakin pelaaja ja taktikko. Hän saattoi säikähtää, millainen reaktio syntyisi lapsilisien verolle panemisesta.”

Vihreiden Ville Niinistö muistelee kirjassa Eero Heinäluoman pitäneen poikkeuksellisen pitkiä puheita talousryhmässä menettelytavoista. ”En ole koskaan ymmärtänyt tällaista. Politiikasta ja asioista voidaan jutella pitkään, mutta menettelytavoista jahnataan pitkään. …

Juho Romakkaniemi oppi tekemään yhteistyötä Heinäluoman kanssa hallituksen muodostamisen aikana. ”Tajusin silloin, että Heinäluomalle ei ole tärkeää, mikä on ratkaisun sisältö, vaan se, että SDP ja työväenliike laajassa mitassa ovat Suomessa valta-asemassa. Silloin asiat menevät oikeaan suuntaan. Koneisto määrittelee sitten kannat.”

”Eräs merkittävä demarivaikuttaja selitti minulle vähän anteeksipyytävään sävyyn, että heidän oli pakko menetellä näin puolueen vaikean sisäisen tilanteen johdosta. Sosiaalidemokraattisen sisäisen eheyden vaalimisesta olemme saaneet tällä hallituskaudella maksaa paljon”, Soininvaara kirjoittaa kirjassaan Jäähyväiset eduskunnalle. Backman myöntää, että SDP:ssä oli vahvoja voimia, jotka eivät halunneet tehdä demareiden kuntakenttää suututtavia uudistuksia. …

Kirjan mukaan ”SDP:n kansanedustajan Maarit Feldt-Rannan on kuultu tokaisseen, että Backmania ei eduskuntaryhmän puheenjohtajana saa lähettää ilman päällystakkia neuvotteluihin, koska hän on liian ratkaisuhenkinen”.

… Vaikka pakkoliitokset jakoivat myös kokoomuskenttää, puoluejohdon linja piti. Ratkaisevina kaatajina uudessakin yrityksessä olivat Tampereen ja Turun seutukuntien demarit. ”Mallista tuli SDP:n vaatimien reunaehtojen perusteella erittäin vaikeaselkoinen ja siihen asetettiin erilaisia lukkoja. Tästä Henna (Virkkunen) tuntee oikeutetusti mielipahaa ja närkästystä. Demarit vedättivät siinä liian pitkälle. Siitä tuli epäortodoksinen ratkaisu eikä se toiminut”, Backman kertoo.

… Politiikan jättänyt demarivaikuttaja Backman analysoi huhtikuussa 2018, että useissa isoissa uudistuksissa demareilla on mennyt kesken kaiken pupu pöksyyn. ”Toisaalta emme uskalla tehdä mitään eli pelkäämme, että uudistuksesta tulee aivan liian radikaali, joka suututtaa eri tahoja. Meillä monet ajattelevat, että saamme jotain vielä enemmän, jos neuvotteluissa vedätämme mahdollisimman pitkälle. Kun yritämme vedättää, niin sitten menee pupu pöksyyn. Näin on tapahtunut sotessa ja kuntauudistuksessa.”