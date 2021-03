SDP:n Ilmari Nurminen: Rehellisyyden nimissä, hallitus on tahtonut rajatestejä

Eduskunnassa kiisteltiin ’tahtotilan’ ilmenemisestä.

Pääministeripuolue SDP:n kansanedustaja Ilmari Nurminen arvosteli eduskunnan täysistunnossa, että ”täällä on osoitettu syyttävää sormea hallitusta ja avia ja muita viranomaisia kohtaan”.

– Haluan kyllä rehellisyyden nimissä todeta sen, että hallituksen tahtotila on ollut koko ajan, että kaikki rajalle tulevat testataan, Ilmari Nurminen sanoi.

– Hallitushan jo syksyllä antoi tästä lausunnon, mutta kuten muistatte, silloinhan meidän johtavat oikeustieteilijäthän kumosivat tämän, että eivät riitä valtuudet, ja tietysti aveilla, virkamiehillä, on ollut iso kynnys soveltaa tätä, koska tämä oikeustila on ollut epäselvä.

– Nyt tähän tilanteeseen on saatu selkeys. Nyt viranomaiset ovat pystyneet toimimaan sillä tavalla, miten me kaikki täällä ollaan koko ajan yritetty ja haluttu tehdä.

Nurmisen mukaan ”rehellisyyden nimiin on myös sanottava”, että ulkomailta tulleet tartunnat ovat tällä hetkellä noin 1,5 prosenttia.

– Kun toisaalta täällä on sanottu, että muuntovirus on tullut Suomeen, niin rehellisyyden nimissä on myös sanottava, että se on tullut kaikkialle muuallekin maailmaan, Nurminen sanoi.

Hänen mukaansa ”meillä on aukoton järjestelmä”.

Kokoomuksen Paula Risikko vastasi Ilmari Nurmiselle kiinnittäen huomiota moneen kertaan käytettyihin rehellisyyden nimissä -sanoihin.

– Kyllä minä nyt sanon rehellisyyden nimissä, että hitaasti tämä on edennyt, Paula Risikko totesi.

– Miettikää sitä, että viime syksynä tänne tuotiin hallituksen esitys. Se oli huonosti valmisteltu, jouduttiin toteamaan, että tämä ei käy. En tiedä, miksi on aikaa näin kauan kulunut. Nyt tänne sitten tuodaan laki, ja sitten yhtäkkiä todetaankin, että tämähän on ollutkin jo aikoja sitten. Tämä ei vaan mene nyt läpi.

Risikko totesi, että ”olen itse ollut lähes kymmenen vuotta noissa hommissa, ja noin se ei mene, koska siellä pystytään tekemään yhdessä vuorokaudessakin sellainen asetus tai tämäntyyppinen toimintaohje”.

– Ja onhan se nyt aivan kummallista, jos ei sosiaali- ja terveysministeriössä ole virkamiehiä, jotka tietävät ja tuntevat tartuntatautilain, sen, että tämä mahdollisuus on ollutkin jo olemassa. Kyllä tässä jokainen meistä nyt tajuaa, että ei tässä nyt ihan kaikki ole kunnossa, ja turha tätä nyt on mustaa valkoiseksi yrittää selittää, koska ei kukaan usko.

Paula Risikko ihmetteli, että ”hallitus erityisesti heittää joka vuorosanoissa ja lauseissa, että sitten tässä on vielä tämä liikkumiskielto”.

– Kyllä nyt pitää ottaa lusikka kauniiseen käteen ja todeta, että meillä on vaikka kuinka monta työkalua vielä käyttämättä ja vaikuttavia työkaluja: testaukset rajoille, niiden kertakaikkinen organisointi, sitten matalan kynnyksen testauspaikkoja ja nämä kaikki.

– Oikeuksia korostetaan aivan valtavasti, mutta pitää muistaa, että ne tulevat aina velvollisuuksien kanssa yhdessä, ja tämä on nyt unohtunut Suomessa, Risikko totesi.