Sdp:n hakkuulinjaa ihmeteltiin taas – ”tämä on iso kysymys”

Metsien oikeaa hakkuutasoa ei Sdp:n varapuheenjohtajan mielestä tiedetä.

Sdp:tä puheenjohtaja Antti Rinteen tilalla MTK:n keskiviikkoisessa puoluejohtajapaneelissa Sdp:tä edusti varapuheenjohtaja Sanna Marin. Hänen näkemyksensä metsien hakkuista herätti suurta huomiota paneelikeskustelussa ja yleisössä.

Antti Rinteellä oli loppuvuodesta vaikeuksia määritellä Sdp:n kantaa asiaan.

Keskiviikkoisessa paneelissa Sanna Marin katsoi, että tutkijatkaan eivät ole pystyneet antamaan vastausta oikeasta hakkuutasosta. Hänen mukaansa hakkuita voidaan lisätä, jos nielut kasvavat.

Juontajan kysyessä pitäisikö hakkuita lisätä vai vähentää, Marin vastasi ”minä en sitä teille pysty tässä sanomaan”.

– Jos edes tutkijat eivät pysty kertomaan oikeaa hakkuutasoa, miten minä voisin kertoa sen, Sanna Marin totesi paneelin tiukatessa asiaa.

Sanna Marin piti ongelmallisena, että luonnonvarakeskus Luken laskentamallit metsien kasvusta ja hiilinieluista eivät ole kaikkien arvioitavissa. Hänen mukaansa asiaan liittyy merkittävää epävarmuutta ja keskustelu on epämääräistä.

Kokoomuksen Petteri Orpo totesi paneelikeskustelun jälkeen, että epäselvyys Sdp:n linjasta jatkuu.

– Koska he pyrkivät pääministeripuolueeksi, Suomessa pitää tietää. Meillä on valtavat miljardi-investoinnit valmisteilla, jonka vuoksi pitäisi olla tässä ja nyt käsitystä siitä, mitä mieltä he keväällä ovat – jos he vielä sattuisivat olemaan vastuupaikoilla, Petteri Orpo kommentoi.

– Tämä on iso kysymys Suomen työllisyyden, kasvun ja investointien kannalta. Kyllä siihen pitäisi tässä pystyä vastaamaan. Ei kaikkiin asioihin voi perustaa jotain toimikuntaa tai komiteaa.

Orpon mielestä asiasta on riittävästi tietoa, jotta valmisteilla olevat investoinnit voisivat lähteä liikkeelle.

– Se ei uhkaa hiilinieluja tällä metsänhoidolla ja metsänkasvulla, kun samaan aikaan huolehditaan ympäristöstä.

