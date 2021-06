SDP:n ex-taustavaikuttaja vihreille: Jos häviää vaalit, katse pidettävä peilissä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SDP:n pääministerien entinen avustaja Dimitri Qvintus kannustaa vihreitä itsekriittisyyteen.

SDP:n pääministereiden Sanna Marinin sekä Antti Rinteen entinen erityisavustaja Dimitri Qvintus ottaa kantaa vihreiden kuntavaalitappiosta käytävään keskusteluun. Twitter-päivityksessään hän kannustaa vihreitä itsekriittisyyteen.

– Jos häviää vaalit, katse on pidettävä pelissä. Tiedän – kiusaus etsiä ulkoisia tekijöitä ja syitä muualta on suuri. Mutta silloin junnaa paikallaan. Oman toiminnan kriittinen ja rehellinen tarkastelu on ainoa keino päästä eteenpäin, Qvintus kirjoittaa.

Qvintus työskentelee nykyisin yhteiskuntasuhdepäällikkönä lääkekonserni Bayerilla.

