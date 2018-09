SDP:n edustajat opetusministerille: Myötätunto ei riitä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Myötätunnon sijasta toivotaan lisärahoitusta ammatilliselle koulutukselle.

SDP:n kansanedustajat Pilvi Torsti ja Merja Mäkisalo-Ropponen eivät ole tyytyväisiä hallituksen tuoreeseen budjettiin erityisesti ammatillisen koulutuksen osalta. Kansanedustajien mukaan budjettiriihessä sovittu 15 miljoonaa euroa ei riitä ammatillisen koulutuksen kehittämiseen.

– Hallituksen tekemät leikkaukset ammatillisesta koulutuksesta näkyvät karulla tavalla opiskelijoiden ja oppilaiden arjessa. Opetushenkilökuntaa on vähennetty ja opetusryhmien kasvattaminen näkyy yksittäisten opettajien työmäärän kasvussa. Nuorten yksilöllinen huomiointi on entistä vaikeampaa, Torsti toteaa tiedotteessa.

– Nyt opetusministerin (Sanni Grahn-Laasonen) on syytä myöntää, että säästöt ennen reformia olivat vakava virhe. Jotta saamme pelastettua tilanteen ja ohjattua toiminnan oikeille raiteille, on lisätalousarviossa lisättävä ammatillisen koulutuksen rahoitusta. Tämä asia on ministerin vastuulla, Mäkisalo-Ropponen sanoo tiedotteessa.

Ammatillisen koulutuksen uudistukset tulivat voimaan uuden lukuvuoden alettua elokuun alussa. Ammatillinen koulutus uudistuu merkittävimmin 1990-luvun jälkeen. Uudistuksessa esimerkiksi joustavoitettiin koulutukseen hakeutumista ympäri vuoden jatkuvalla hakuajalla.

Sekä Torsti että Mäkisalo-Ropponen arvostelevat opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen sanomisia Iltalehden haastattelussa. Grahn-Laasonen sanoi haastattelussa tuntevansa myötätuntoa ammatillisen koulutuksen opettajia kohtaan.

– Opetusministerin myötätunto ei auta ammatillisen koulutuksen opettajien ja oppilaiden arkista todellisuutta. Kentältä tulleet hätähuudot ovat jatkuneet läpi vuoden. Siksi puhe myötätunnosta kuulostaa minun korviini tässä vaiheessa liki irvokkaalta, Torsti toteaa.

– Ministerin pahoillaan olo ei kuitenkaan auta niitä opettajia, jotka yrittävät selviytyä päivästä toiseen. Pahoittelu ei auta myöskään opiskelijoita, jotka jäävät täysin oman onnensa nojaan ilman mitään opetusta ja ohjausta, Mäkisalo-Ropponen tilittää.