SDP:n edustajat: Migrin vaikeudet edellisen hallituksen syytä

SDP:n edustajat hallintovaliokunnassa: Maahanmuuttoviraston henkilöstöresurssit turvattava lisätalousarviossa

Hallintovaliokunnassa istuvat SDP:n kansanedustajat Eveliina Heinäluoma, Aki Linden, Piritta Rantanen ja Heidi Viljanen vaativat, että hallitus turvaa Maahanmuuttoviraston henkilöstöresurssit lisäbudjetissa.

Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut aloittavansa koko henkilöstöänsä koskevat yt-neuvottelut, joissa virasto harkitsee henkilöstön lomauttamista kahdeksi viikoksi loppuvuoden aikana.

– Maahanmuuttoviraston budjettivaje johtuu edellisen hallituksen riittämättömästä budjettirahoituksesta. Tarve lisärahoitukselle on selvä, jotta nykyinen palvelutaso voidaan säilyttää. On kestämätöntä ajaa virasto lomautuksiin. Siksi loppuvuoden rahoitus on turvattava, edustajat vaativat.