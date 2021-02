SDP:n edustajan mukaan verkkoviha voi johtaa väkivaltaan

Tietyissä tilanteissa sukupuolen kaltainen ulkoinen ominaisuus voi olla rikollisen teon ainoa syy.

SDP:n varapuheenjohtajan, kansanedustaja Matias Mäkysen mukaan sukupuoleen perustuva viha ja maalittaminen uhkaavat kaventaa julkista keskustelua.

Hän kehuu hallituksen lakiesitystä, jonka myötä rikoksesta määrättävää rangaistusta voitaisiin koventaa, jos teon taustalla on uhrin sukupuoli. Lakimuutos koskee törkeää kunnianloukkausta, laitonta uhkausta tai julkista kehotusta näihin rikoksiin.

– Tiettävästi missään muussa maassa ei ole otettu sukupuolta ja sen moninaisuutta rikoksen koventamisperusteeksi. Suomi on siis tässä edelläkävijä, Matias Mäkynen toteaa.

Nykyisin rangaistusta voidaan koventaa etnisen syntyperän, seksuaalisen suuntautumisen ja vammaisuuden perusteella. Nyt käsittelyyn tulevasta muutoksesta linjattiin hallitusohjelmassa.

– Sukupuoleen kohdistuvasta vihasta johtuva rikos saattaa aiheuttaa uhrille vakavia pelkotiloja. Laittoman uhkauksen tai vainoamisen kaltaiset rikokset ovat erityisen haitallisia, jos niiden kohteeksi joutuminen muodostuu esteeksi osallistua julkiseen keskusteluun. Järjestelmällinen häirintä, uhkailu ja maalittaminen uhkaavat sananvapautta, viranomaistoimintaa, tutkimusta ja tiedonvälitystä, Matias Mäkynen sanoo.

Hänen mukaansa naiset joutuvat miehiä useammin sellaisen häirinnän, uhkailun tai yksityisyyttä loukkaavien tekojen kohteeksi.

– Esimerkiksi verkkoviha on valitettavan yleistä nykyään. Keskustelupalstoilla, erityisesti kuvalaudoilla, kyse on usein puhtaasta naisvihasta. Verkkovihan on nähty motivoivan myös väkivaltaa. Sukupuoleen kohdistuvaa vihaa on siis perusteltua arvioida lainsäädännössä samoin kuin rasismia. Siksi hallituksen lakiesitys tulee näinä someaikoina todella tarpeeseen, Mäkynen jatkaa.