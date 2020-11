SDP:n edustaja vertasi karjalaisia turvapaikanhakijoihin – ”hämmentävää”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Niina Malmin mukaan nykyisellä turvapaikkajärjestelmällä on hyvä jatkaa.

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) hämmästelee SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malmin lausuntoja turvapaikanhakijoista.

Malm vertasi AlfaTV:n Sanna Ukkola Live -ohjelmassa turvapaikkatilannetta suomalaisen siirtoväen asuttamiseen.

Niina Malm arvioi, ettei nykyisessä linjassa ole liiallisia vetovoimatekijöitä, joten ”olemassa olevalla järjestelmällä on hyvä jatkaa”. Kansanedustajan mukaan hädänalaisia ihmisiä tulee jatkossakin auttaa.

– Totta kai pitää pystyä katsomaan, jos ei ole syytä saada turvapaikkaa, niin sekin pitää sitten rehellisesti myöntää. Ja miettiä ne keinot, ettei jää linkoon pyörimään, Niina Malm sanoi.

– Kyllä aikanaan tuolta itärajan takaa on niitä – siinä vaiheessa kun valtion rajoja ruvettiin uudelleen vetämään – niin karjalaisia tänne tullut kotiin Suomeen, ja heidätkin on saatu asutettua. Kyllä se lähtökohta pitää olla siinä, että jos ihmisellä on hätä, niin autetaan. Ja tietysti naisissa sitten, että kun naiset pystyvät kotoutumaan, niin se myös periytyy lapsille, Malm jatkoi.

Timo Heinonen ei pidä vertausta osuvana.

– Hämmentävää, että SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm vertasi nykyisen turvapaikkatilanteen 1940-luvun suomalaisten siirtoväen asuttamisen. Niissä ei ole kyllä mitään yhtenevää. Eikä niitä voi millään tavalla verrata toisiinsa, Heinonen kirjoittaa Twitterissä.

