SDP:n edustaja: Suomen osalta valtionvelka ei johda ongelmiin

Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja varoittaa velkapaniikista.

SDP:n kansanedustajan, eduskunnan valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan Johannes Koskisen mielestä talouspolitiikan peruslinjan on oltava ensi vuonnakin elvyttävä.

– Me emme valitettavasti, vaikka Euroopan parhaiten taloutta on hoidettu, pääse vielä normaaliaikoihin ensi vuonna, vaan tarvitaan elvytyspanoksia. Onneksi hallitusohjelmassa on sovittu osa niistä varauksina ja lisätukena tulee Euroopan unionin elpymisrahaston varojen tehokas käyttö, Johannes Koskinen sanoi SDP:n kesäkokouksen tiedotustilaisuudessa.

Koskisen mukaan EU-varojen käytöstä on hyvä tehdä syksyllä päätökset jo ensi vuoden osalta.

Koskisen mukaan valtiovarainministeriön budjettiehdotus on elvytyksen osalta ”aikalailla samansuuntainen” demareiden ajatusten kanssa.

– Samalla on kuitenkin syytä varoittaa velkapaniikista. Vaikka joudutaan ottamaan useita miljardeja edelleen velkaa, niin Suomen osalta valtionvelka ei johda ongelmiin sen paremmin luottokelpoisuuden kuin pysyvämmän kestävyysvajeenkaan kannalta. Sen edellytyksenä on tietenkin se, että me tosissaan parannamme työllisyysastetta ja saamme talouden pyörät pyörimään, Koskinen sanoi.

Rahapelituottojen lasku kompensoitava

Sosialidemokraatit määrittelivät kesäkokouksessaan kolme kärkeä budjettiriiheen. Eduskuntaryhmän mielestä oppivelvollisuuden laajentamiseen ja maksuttomaan toiseen asteeseen on varattava riittävät määrärahat.

– Pidämme todella tärkeänä, että oppivelvollisuuden laajeneminen etenee myös tulevan budjettiriihen yhteydessä, eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Kristiina Salonen sanoi.

Lisäksi SDP pitää tärkeänä, että kuntataloutta tuetaan ensi vuonna ja yhteisöveron jako-osuuden tilapäistä korottamista jatketaan ja harkitaan myöskin sen korottamista.

SDP:n mukaan rahapelitoiminnan tuottojen nopea lasku ei saa aiheuttaa sitä, että kolmas sektori joutuu ajamaan toimintojaan alas.

– Tämän vuoksi onkin budjettiriihessä haettava kompensaatiota näiden tuottojen vähenemiseen, Salonen sanoi.