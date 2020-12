SDP:n edustaja: Rokote sallii askeleet kohti normaalia

Tuula Väätäinen muistuttaa, että koronasuosituksista ja -rajoituksista tulee huolehtia jatkossakin.

Kansanedustaja Tuula Väätäinen (sd.) uskoo, että koronarokotusten alkaessa tilanne alkaa palata takaisin normaaliksi.

Suomessa rokotusten on tarkoitus alkaa tammikuussa. Alkuvaiheessa rokotetta tarjotaan koronapotilaita hoitaville sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hoivakotien henkilöstölle ja ikääntyneille henkilöille, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia.

Väätäinen muistuttaa, että rokotusten alkaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö viranomaisten antamia suosituksia ja rajoituksia tulisi noudattaa jatkossakin.

– Rokotustoiminnan käynnistyttyä voimme toivottavasti alkaa hiljalleen ottaa askelia kohti paluuta normaaliin. Tällaisena aikana, jolloin epidemiatilanne on Suomessa kiihtymässä, on kuitenkin erityisen tärkeää noudattaa viranomaisten suosituksia ja rajoituksia. Jokaisen suomalaisen yksilötason toimilla on merkitystä taudin leviämisen hidastamisessa. Vastuullamme on oman terveytemme lisäksi myös muiden ihmisten terveyden suojeleminen, Väätäinen sanoo tiedotteessa.

Väätäinen haluaa muistuttaa suomalaisia siitä, että rajoitusten tehokkuus perustuu siihen, että niitä noudatetaan.

– Suomi on selviytynyt koronaviruksen hoidosta hyvin, ei anneta otteen herpaantua nyt. Ihmisten terveys menee kaiken muun edelle.