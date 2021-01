SDP:n edustaja: Miten kokoomus kehtaa käyttää rokotteita lyömäaseena?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Niina Malmin mukaan hallitus on kiirehtinyt rokotteita, vaikka koronatilanne on Suomessa Euroopan parhaasta päästä.

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm hämmästelee, miten kokoomuksen kansanedustajat kehtaavat käyttää koronavirusrokotteiden saantia poliittisena lyömäaseena hallitusta vastaan.

Yksitoista kokoomuksen kansanedustajaa on tehnyt eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtajan Mia Laihon johdolla kirjallisen kysymyksen koronarokotteiden viivästymisestä, rokotussuunnitelmasta ja rokotehankinnoista.

Niina Malm huomauttaa, että rokottaminen on Suomessa vasta alkuvaiheessaan ja hallitus on kiirehtinyt rokotteiden saamista maahan siitäkin huolimatta, että koronatilanne Suomessa on Euroopankin mitassa parhaasta päästä.

– Päinvastoin kuin kokoomusedustajat väittävät, hallitus hyväksyi kansallisen rokotestrategian jo joulukuun alussa. Kun olemme vasta rokottamisen alkumetreillä, ei siitä voi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä muuten kuin populismin nimissä. Kevään vastuullinen politiikka viruksen taltuttamiseksi on näköjään oppositiossa heitetty nyt romukoppaan, Malm sanoo tiedotteessa.

– Samaan hengenvetoon voi todeta, että rokotteita ei voi saada sen enempää kuin myyntiluvan saaneet lääkefirmat kykenevät niitä toimittamaan. Ei maan hallituksella ole yhtään omaa rokotetehdasta, Malm sanoo.

