SDP:n edustaja: Kokoomuksen puheet vastuuttomia

Matias Mäkysen mukaan kuntien varaan rakentuva sote-järjestelmä on tullut tiensä päähän.

SDP:n varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Matias Mäkynen pitää vastuuttomana kokoomuksen kuntavaaliohjelmaan sisältyvää näkemystä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen hylkäämisestä.

Kokoomus on arvostellut Sanna Marinin (sd.) hallituksen aikeita siirtää sote-palveluita kunnilta uusille perustettaville hyvinvointialueille.

– Tähän asti lähes kaikki puolueet, myös kokoomus, ovat olleet hyvin yksimielisiä siitä, että nykyinen kuntien ja kuntayhtymien varaan rakentuva sote-järjestelmämme on tullut tiensä päähän. Kuntien varaan rakentuva sote-uudistus on myös kaatunut perustuslakivaliokunnassa. Asiakkaan kannalta epätasa-arvoisen ja taloudenkin näkökulmasta kestämättömän tilanteen korjaamiseksi on välttämätöntä siirtää soten järjestämisvastuu kuntia leveämmille harteille. Kokoomuksen näkemys on paitsi epäjohdonmukainen, myös vastuuton. Järjestelmän uudistamisen aika on nyt, Mäkynen toteaa tiedotteessaan.

Mäkynen ihmettelee myös kokoomuksen ajatusta siitä, että muut puolueet eivät antaisi riittävästi painoarvoa taloudelle, vaan keskittyvät jakopolitiikkaan. Mäkysen mukaan näin ei ole.

– Yritys leimata muut puolueet jakopuolueiksi on kömpelö eikä perustu tosiasioihin – ei kunnissa, eikä valtion tasolla.

Mäkysen mukaan nykyisellä hallituskaudella on sosialidemokraattien johdolla tehty monia sellaisia tulevaisuusinvestointeja, jotka vahvistavat taloutta ja mahdollistavat hyvinvointivaltion palveluiden järjestämisen.

– Esimerkiksi koulutuksen lisäresursseilla, uusilla aloituspaikoilla ja oppivelvollisuusiän pidentämisellä vahvistetaan osaamistasoa ja kasvatetaan työllisyyttä, Mäkynen perustelee.