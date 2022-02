SDP:n Antti Lindtman: Suomen velanhoitokyky on ennakoitua parempi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ryhmäjohtajan mukaan painopistettä on siirrettävä julkisen talouden vahvistamiseen.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman vakuuttaa hallituksen talouspolitiikan tuottaneen tulosta viime aikoina.

Hän viittaa talouspolitiikan arviointineuvoston lausuntoon, jonka mukaan vuodelle 2022 valittu finanssipoliittinen linja on perusteltu epävarman talousnäkymän vuoksi.

– Taloutemme ripeän toipumisen ja euroalueen kolmanneksi pienimmän velkaantumisen ansiosta pandemian aikana velanhoitokykymme on nyt huomattavasti vuosi sitten ennustettua parempi. Jotain olemme oikein tehneet, Lindtman sanoi valtiopäivien avajaiskeskustelussa.

Ryhmäjohtaja sanoi arviointineuvoston huomauttaneen perustellusti, että jatkossa painopistettä on siirrettävä julkisen talouden vahvistamisen suuntaan. Pääministeripuolueen näkemyksen mukaan äkkijarrutukseen ei ole kuitenkaan syytä.

– Sitaatti ”varovainen lähestymistapa julkisen talouden sopeuttamiseen on asianmukaista”. Aivan kuten hallitus on askelmerkkinsä asettanut, ja näillä on sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän tuki.

Nyt avatuilla valtiopäivillä on määrä säätää seitsemän päivän hoitotakuu perusterveydenhoitoon, positiivinen luottorekisteri ja koventaa lapsiin kohdistuvia seksuaalirikosten rangaistuksia.

– Energian hinnannousu aiheuttaa huolta ja vaatii meiltä valmiutta reagoida näillä valtiopäivillä, Antti Lindtman totesi.