SDP:ltä täsmätoimia köyhille eläkeläisille, hintalappu 200 miljoonaa

SDP esittää terveyskeskusmaksujen poistamista ja negatiivisen tuloveron kaltaista kotitalousvähennystä.

SDP julkisti tänään toimenpideohjelman eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi.

Suomessa on 1,5 miljoonaa eläkeläistä, joista reilut kymmenen prosenttia eli 174 000 on köyhiä, sanoi ohjelman valmistelutyötä johtanut tohtori Pentti Arajärvi.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kertoi, että eläkejärjestelmän puutteiden kohteena ovat olleet erityisesti naiset. Vanhempainvapaa ja tutkintoon johtanut opiskeluaika alkoivat kartuttaa eläkettä vasta vuonna 2005.

– Vanhan järjestelmän piirissä olleet ovat kaikkein huonoimmassa asemassa, Antti Rinne sanoi.

Pienin eläkkeen taso on takuueläke 775,27 euroa kuukaudessa. Lisäksi on ihmisiä, jotka saavat sitä vähemmänkin eläkettä, erilaisista syistä. Keskieläke on Arajärven mielestä yllättävän matala, 1 700 euroa kuussa. Naisilla se on vajaa 1 500 euroa, miehillä lähes 1 900 euroa.

Indeksijäädytykset söivät 300 euroa kansaeläkkeestä

SDP ehdottaa 15-kohtaisessa ohjelmassaan, että kansaneläkkeisiin sidottujen etuuksien indeksitarkistukset on tehtävä lain mukaisesti. Etuuksien indeksi on jäädytetty tällä vaalikaudella.

– Jos indeksitarkistukset olisi tehty, kansaneläke olisi tällä hetkellä vajaa 300 euroa kuukaudessa korkeampi, Arajärvi sanoi.

SDP ehdottaa, että oma indeksi pienituloisille eläkeläisille saattaisi olla tarkoituksenmukainen, koska eläketalouksien kulurakenne on erilainen kuin koko väestön.

Lisäksi puolue ehdottaa, että selvitettäisiin, olisiko osin euromääräinen, osin prosenttiperusteinen indeksitarkistus väliaikaisena toimenpiteenä mahdollinen, jotta saataisiin tasokorotus pienimpiin eläkkeisiin.

Eläkkeisiin korotus laskukaavaa muutamalla

SDP on jo aiemmin esittänyt alle 1 400 euron eläkkeisiin 100 euron korotusta vaalikauden aikana siten, että eläkkeitä korotettaisiin 25-30 euroa vuodessa. Se toteutettaisiin muuttamalla kansan- ja työeläkkeen yhteensovituksessa käytettyä laskukaavaa eli nostamalla käytännössä rajatuloa, jonka jälkeen kansaneläke alkaa pienentyä.

Arajärven mukaan tällä tavalla saadaan kohtuullisilla kustannuksilla varsin hyvä vaikutus. Laskukaavaa muuttamalla 30 euron korotus eläkkeisiin maksaisi 120 miljoonaa euroa vuodessa, kun muilla tavoilla tehtynä vastaava korotus maksaisi 350 miljoonaa euroa vuodessa eikä se kohdentuisi yhtä tarkasti pieniin eläkkeisiin.

Lisäksi SDP esittää, että kotitalousvähennys olisi pienituloisille suoran tuen ja verohuojennuksen yhdistelmä eli eräänlainen negatiivinen tulovero Sitran esityksen mukaisesti. Kaikki pienituloiset eivät nykyisin saa kotitalousvähennystä, koska vähennys tehdään verotuloista.

Lisäksi pitäisi tarkastella, miten eläkkeensaajien asumistuki saataisiin kohdistettua kustannustehokkaasti oikein. Myös kohtuuhintaista asumistuotantoa pitäisi lisätä.

Eläkeläispaketin hinta yhteensä 900 miljoonaa

Terveyskeskusten hoitaja- ja lääkärikäynneistä pitäisi tehdä maksuttomia. Nyt pienimpiä maksuja maksetaan toimeentulotuen kautta, mihin ei muutoksen jälkeen olisi enää tarvetta. Toisaalta puolue esittää, että perustoimeentulotukea saavat vapautettaisiin asiakasmaksuista.

Toimenpideohjelmassa esitetään myös muun muassa asumispalvelujen maksujen yhdenmukaistamista ja erilaisten maksukattojen yhdistämistä.

Arajärvi arvioi, että ohjelmassa esitetyt uudet toimenpiteet maksaisivat noin pari sataa miljoonaa euroa. Lääkäri- ja hoitajakäyntien asiakasmaksujen poistaminen maksaisi 60 miljoonaa euroa ja lisäksi kustannuksia aiheutuisi kotitalousvähennyksen ja asumistuen muutoksista.

Uusien ohjelmassa esitettyjen toimien lisäksi SDP on laskenut jo aiemmin, että kansan- ja takuueläkkeiden korotus 100 eurolla maksaisi 500-700 miljoonaa euroa.

Yhteensä SDP:n eläkeläispaketin hintalappu olisi noin 900 miljoona euroa.