SDP:ltä koulutuksen ja sivistyksen visio

SDP:n puoluejohdon ja eduskuntaryhmän työvaliokunnan kokouksessa esiteltiin pidemmän aikavälin visio koulutuksen ja sivistyksen kehittämiseksi.

Kokonaisuutta esitellyt kansanedustaja Pilvi Torsti haluaa Suomen ryhtyvän jälleen rohkeasti ”koulutus- ja sivistysradikaaliksi maaksi”.

– Suomi tunnetaan maailmalla koulutuksesta. Tulevalla vuosikymmenellä meidän on jälleen otettava paikkamme koulutuksen kärkimaana. Suomen menestys ja globaali rooli rakentuvat koulutuksen, tutkimuksen ja uusien innovaatioiden varaan. Se on tärkeää paitsi Suomelle itselleen, myös siksi että kestävän kehityksen yhteiskuntien rakentamisen kannalta osaaminen on aivan keskiössä. Osaamispolku 2030 -visio on SDP:n näkemys siitä, millaisia toimia matkan varrella tarvitaan, sanoo Torsti.

SDP sanoo haluavansa nostaa kaikkien suomalaisten osaamistasoa, parantaa koulutuksen tasa-arvoa ja rakentaa yhteiskuntaa, jossa jatkuva oppiminen on aidosti mahdollista kaikille.

SDP järjestää syksyn aikana tilaisuuksia, joissa syvennetään koulutuksen ja tutkimuksen keskeisimpiä tavoitteita yhteistyössä tutkijoiden, muiden asiantuntijoiden ja eri yhteiskunnan tahojen kanssa.

– Nyt pitäisi keskittyä koko osaamispolkuun ja hakea vastauksia todettuihin ongelmiin. Koulutustaso on pysähtynyt, tutkimuksen ja tuotekehityksen investoinnit ovat laskussa ja koulutuksella on haasteita vastata muuttuvan työelämän tarpeisiin. Näihin ongelmiin ei budjetista ratkaisua löydy, sanoo SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

SDP katsoo, että tulevalla hallituskaudella on otettava johdonmukaisesti askeleita osaamispolulla.

– SDP haluaa kehittää peruskoulua joustavalla koulupäivällä ja parantaa koulutuksen tasa-arvoa suurissa kaupungeissa ja pienemmillä paikkakunnilla. Haluamme laajentaa oppivelvollisuutta toiselle asteelle ja varmistaa kaikille nuorille nyky-yhteiskunnan vaatiman koulutuksen ja osaamisen. Haluamme tehdä jatkuvan oppimisen reformin, jossa jokaiselle suomalaiselle mahdollistetaan osaaminen muuttuvan työelämän tarpeisiin. Me olemme valmiita käymään keskustelua muiden puolueiden kanssa siitä, millaisin eväin osaamispolkua rakennetaan Suomessa vuoteen 2030, toteaa SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne.