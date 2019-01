”SDP:ltä järjetön pommi” – haluaa kieltää uudet polttomoottoriautot

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perussuomalaisten kansanedustajan mukaan Suomessa on viisasta panostaa uusiutuvien polttoaineiden kehittämiseen.

SDP:n tuore ilmasto-ohjelma julistaa, että seuraavalla hallituskaudella tulisi laatia aikataulu uusien polttomoottoriautojen kieltämiseksi henkilöliikenteessä.

Perussuomalaisten kansanedustaja Toimi Kankaanniemen mukaan ehdotus on absurdi.

– Nyt vasta demaripommi tuli – haluavat kieltää uudet polttomoottoriautot. Voiko järjettömämpää ehdottaa? Ajatus 750 000 sähköautosta on yhtä utopistinen kuin miljoona euroa huutokauppakeisarin kuparipannusta, Kankaanniemi toteaa tiedotteessa.

Kankaanniemien mukaan Suomessa on viisasta panostaa tuontia korvaavien uusiutuvien polttoaineiden kehittämiseen. Kulutusta kannattaa hillitä ja ohjata kestävään suuntaan.

– Laajassa ja kylmässä maassa liikkuminen ja asuminen on jo nyt erittäin kallista, Kankaanniemi huomauttaa.

”Teollisuus poistuisi maasta”

Kankaanniemi lisää että, että polttomoottoriautot kehittyvät yhä ympäristöystävällisimmiksi. Hän pelkää, että tavallinen perhe ja työntekijä joutuisi SDP:n politiikan maksajaksi.

– Vielä tyhmempää on ajaa puhdas teollisuus ja muu tuotanto Suomesta niihin maihin, joissa ilmastosta ei välitetä. Tähänkin demarien politiikka veisi. Kauas on jäänyt työkansan etujen ajaminen.

– Ilmastonmuutos on tosiasia. Sitä pitää hillitä, mutta kaikki toimenpiteet pitää tehdä tutkitun tiedon ja rauhallisen harkinnan sekä vaikutusarvioiden pohjalta. Tämä on demareilta täysin hukassa. Se on vaarallista.

”Mistä kolmen ydinvoimalan teho otetaan?”

Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Vähämäki huomauttaa, että SDP:n havittelema määrä uusia sähköautoja vaikuttaisi dramaattisesti Suomen sähkönkulutukseen, joka on jo nyt ajoittain äärirajoilla.

– Suomesta meinasi loppua sähkö tammikuussa 2016, kun kulutus kävi 15 105 megawatissa. Liki kaikki sähköntuotantokapasiteetti oli käytössä. 22.1.2016 säätösähkön hinta nousi kulutushuipun vuoksi 3000 euroon/MWh. Pörssisähköhinnalla ei sähköautoja pakkasilla ladata. Jos sähköautoa joutuisi lataamaan tuohon hintaan (3 euroa/kW) tulisi tunnin latauksen ja 40 km ajomatkan hinnaksi 18 e + sähkönsiirtomaksu, Vähämäki perustelee.

Vähämäki lisää, että jos demareiden ehdotuksen mukaan hankitut 750 000 sähköautoa laitettaisiin yhtä aikaa lataukseen, vaadittaisiin 4500 megawattia lisää tehoa (6 kW/auto).

– Olkiluoto 3:n suunniteltu teho on 1600 MW. Mistä lataukseen tarvittava jopa kolmen uuden ydinvoimalan teho aiotaan ottaa? SDP:n ehdotus on toteuttamiskelvoton, Vähämäki toteaa.

