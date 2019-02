SDP:ltä ja vasemmistoliitolta vastalause siviilitiedustelulaista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Opposition mielestä toimittajalle ja asianajajalle pitäisi ilmoittaa joutumisesta vahingossa tiedustelun kohteeksi.

Eduskunnan hallintovaliokunta sai tänään keskiviikkona valmiiksi mietintönsä koskien siviilitiedustelulainsäädäntöä.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa sekä muutettavaksi poliisilakia niin, että siihen lisättäisiin uusi luku, jossa säädettäisiin tiedustelumenetelmistä ja niiden käytöstä siviilitiedustelussa.

Esityksen tavoitteena on parantaa suomalaisen yhteiskunnan mahdollisuuksia suojautua kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvilta kaikkein vakavimmilta uhkilta. Lakiehdotusten valmistelussa perusoikeuksien suojaan puuttuminen on pyritty rajaamaan niin vähäiseksi kuin tiedustelutoiminnan tehokkuudelle ja tuloksellisuudelle asetettavat vaatimukset huomioon ottaen on mahdollista.

SDP:n kansanedustajat Sirpa Paatero, Mika Kari ja Joona Räsänen sekä vasemmistoliiton Matti Semi jättivät siviilitiedustelulainsäädäntöä koskevaan mietintöön vastalauseensa.

Heidän mielestään mietinnössä on puute siltä osin, kun tiedusteluviranomaisilla ei ole ilmoitusvelvollisuutta, jos esimerkiksi toimittajan lähdesuojan tai asianajan salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluva tieto joutuu vahingossa tietoliikennetiedustelun kohteeksi.

Mietinnössä esitetään tällaiseen tietoon kohdistuvan tiedustelun kiellosta. Mietinnön mukaan tällainen tieto on hävitettävä heti, kun tiedon havaitaan kuuluvan tiedustelukiellon piiriin.

– Katsomme kuitenkin, että tiedustelutoiminnan yleisen luotettavuuden ja tiedusteluviranomaisten sekä muiden viranomaisten välisen palomuurin pitävyyden vahvistamiseksi olisi perusteltua säätää ilmoitusvelvollisuus tällaisen viestin joutumisesta manuaalisesti avatuksi tietoliikennetiedustelussa. Ilmoitus tehtäisiin aina sille viestinnän osapuolena olleelle henkilölle, jonka ammatti- tai luottamusasemaan tiedustelukielto perustuu, vastalauseessa todetaan.

Näin asianajaja, lääkäri tai toimittaja saisi tiedon, milloin heidän ammattitoimintaansa kohdistuvan salaisuuden piirissä olevaa tietoa sisältävä viesti on vahingossa tullut manuaalisen selvittämisen kohteeksi ja hävitetty tiedustelukiellon perusteella.